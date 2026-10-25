il gruppo danese ha annunciato una partnership pluriennale con il duo francese. Il primo prodotto sarà un set LEGO Ideas ispirato al palco piramidale del tour del 2007, con le minifigure ufficiali di Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo. L’uscita è prevista nel 2027, ma prezzo e data esatta non sono ancora stati comunicati



I Daft Punk non torneranno a suonare insieme, ma torneranno sotto forma di mattoncini. La storica azienda di mattoncini LEGO e il duo francese hanno annunciato una partnership pluriennale che porterà Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo nell’universo LEGO, con una serie di prodotti, contenuti ed experiences. Il primo tassello è un set basato sulla piramide luminosa del tour “Alive 2007”, uno dei palchi più riconoscibili nella storia della musica elettronica .

L’idea non arriva dagli uffici di LEGO o dalla mente di un designer aziendale. Nel 2020, durante il lockdown, un padre e un figlio del Lussemburgo hanno presentato un progetto alla piattaforma LEGO Ideas. Si chiamavano Patrick Harboun e suo figlio, e il loro modello riproduceva il palco piramidale di “Alive 2007” con circa 2.000 pezzi, minifigure dei due musicisti con i caschi argentato e dorato, e un meccanismo rotante all’interno della struttura. Il progetto ha vinto il concorso “Music to Our Ears” nel 2020, poi ha raggiunto i 10.000 sostenitori necessari per essere valutato da LEGO, e infine ha ricevuto il via libera per diventare un prodotto ufficiale.

“Tutto è iniziato come una fuga creativa durante il lockdown tra me e mio figlio, per la nostra passione condivisa per i Daft Punk e per costruire con i LEGO”, ha raccontato Harboun. “Non avremmo mai osato immaginare che sarebbe decollato in questo modo” .

Il modello definitivo non è ancora stato svelato. LEGO ha confermato che il progetto è in sviluppo e che il design finale potrebbe differire dal prototipo presentato su LEGO Ideas. Il set dovrebbe mantenere la piramide come elemento centrale, con le minifigure dei due membri del duo posizionate sopra, come durante i concerti del 2007. Il progetto originale includeva componenti trasparenti e un sistema di illuminazione, ma non è chiaro se LEGO manterrà questi elementi nella versione commerciale.

La data di uscita è fissata genericamente al 2027. Prezzo e numero definitivo di pezzi non sono stati comunicati. Considerando la scala del modello e la sua destinazione come set da esposizione per collezionisti adulti.

L’accordo tra LEGO e Daft Punk non si esaurisce nel set dedicato alla piramide. Le due parti hanno annunciato che la partnership includerà “prodotti, contenuti ed esperienze di marca” nel corso del 2027 e oltre.

Cédric Hervet, direttore creativo dei Daft Punk, ha commentato: “La piramide è una delle espressioni più riconoscibili dell’universo visivo dei Daft Punk, quindi sembra giusto che questo design creato dai fan sia al centro di questa partnership. I fan hanno sempre avuto un ruolo importante nella storia dei Daft Punk, e siamo entusiasti di vedere quella creatività riflessa attraverso l’universo LEGO”.



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