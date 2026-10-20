E’ la prima collaborazione tra la band di Billy Corgan e il produttore Butch Vig che si occupò degli album “Gish” e “Siamese Dream” del 1993. Il pezzo fa parte di “The Hunger Games: Sunrise On The Reaping (The Album)”, in uscita il 13 novembre via MCA, con 29 artisti coinvolti e la produzione esecutiva di Dave Cobb.

Gli Smashing Pumpkins hanno pubblicato “Black Stars”, il loro nuovo brano che fa parte della colonna sonora di “The Hunger Games: Sunrise On The Reaping”. Ma al di là del film, quello che rende questa uscita significativa è un altro dettaglio: per la prima volta in 33 anni, la band ha lavorato con Butch Vig.

Vig aveva prodotto “Gish”, il debutto del 1991, ed era tornato nel 1993 per “Siamese Dream”, il disco che ha contribuito a definire il suono dell’alternative rock anni novanta. Dopo quel lavoro, la band si era affidata ad altri produttori, in particolare Flood e Alan Moulder per “Mellon Collie and the Infinite Sadness” del 1995. La reunion con Vig presuppone un ritorno a un certo tipo di suono, anche se “Black Stars” non è una riedizione di quel passato.

La genesi di “Black Stars” è raccontata dalle note stampa: Billy Corgan stava lavorando a un album solista quando i Pumpkins hanno ricevuto l’invito a contribuire con una canzone originale al film. Corgan ha coinvolto Vig per scegliere insieme quale pezzo si adattasse meglio al mondo di Panem. La registrazione è avvenuta principalmente ai Chaplin Studios di Los Angeles, con sessioni aggiuntive a Chicago.

Il risultato è un brano che non cerca di replicare la furia dei Pumpkins più celebri. “Black Stars” è una mid-tempo malinconica, con una linea di chitarra che sembra una sirena in lontananza, armonie vocali curate e un bridge in half-time. Corgan canta in modo più contenuto rispetto al suo solito, con quella vena ironica che resta comunque riconoscibile. C’è chi ci ha sentito echi di “Silvery Sometimes (Ghosts)” del 2018, ma con un’anima più cupa, adatta a un brano che parla di notte e di stelle nere .

Il testo parla di città e tombe, di catacombe e di “unknown unknowns”, di persone giovani che non restano perché sarebbe troppo folle. C’è un “tu” a cui Corgan si rivolge, promettendo che un giorno “starà qui, bagnato di stelle nere”.

“Black Stars” è il quindicesimo brano di “The Hunger Games: Sunrise On The Reaping (The Album)”, in uscita il 13 novembre per MCA. La raccolta mette insieme 29 artisti che hanno scritto musica originale ispirata al mondo di Panem. La produzione esecutiva è affidata a Dave Cobb, già al lavoro con Chris Stapleton e Sturgill Simpson.

Tra gli altri contributi già annunciati c’è “Draw You Out” di Noah Kahan, che era stato il primo estratto dell’album. La tracklist completa è stata resa nota, con brani che portano titoli come “The Raven I”, “Ash and Snow” e “Dove Song”, suggerendo una struttura narrativa che attraversa l’intero disco .

“The Hunger Games: Sunrise On The Reaping” arriva nelle sale il 20 novembre, diretto da Francis Lawrence. Il cast include Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning e Maya Hawke.

Nel frattempo, i Smashing Pumpkins sono impegnati nel “The Rats In A Cage Tour”, che celebra il trentesimo anniversario di “Mellon Collie and the Infinite Sadness”. Stando a quanto riportato, “Black Stars” non è ancora entrata nella scaletta dei concerti.



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