Il cofanetto esce il 13 novembre per Rhino in versione 3CD+Blu-ray e 6LP, con remaster, rarità, outtake e registrazioni dal vivo quasi interamente inedite. Incluso un libro di 60 pagine con note di Will Hermes e un canale dedicato su SiriusXM





I Talking Heads tornano a setacciare il proprio passato. “Fear of Music”, il terzo album della band newyorchese, uscito nel 1979, riceverà una Super Deluxe Edition in uscita il 13 novembre per Rhino .

Il cuore del progetto sono due concerti completi registrati durante il tour di “Fear of Music”, quasi interamente inediti. Il primo è stato catturato al Berklee Performance Center di Boston il 24 agosto 1979, il secondo al Capitol Theatre di Passaic, nel New Jersey, il 17 novembre dello stesso anno . Solo alcuni frammenti di quelle esibizioni erano già circolati sulla compilation del 1982 “The Name of This Band Is Talking Heads” .

Il cofanetto include anche una nuova rimasterizzazione dell’album originale, una serie di versioni alternative e outtake di studio, tra cui “Dancing for Money”, un brano incompiuto mai pubblicato prima . Il Blu-ray aggiunge missaggi in Dolby Atmos, 5.1 surround e stereo ad alta risoluzione, oltre a filmati rari dell’apparizione della band al programma BBC “Old Grey Whistle Test” . Proprio da quelle registrazioni arriva il video di “Life During Wartime” che la band ha condiviso oggi sui propri canali ufficiali .

La confezione fisica delle edizioni Super Deluxe comprende un libro cartonato di 60 pagine con foto rare e note di copertina firmate da Will Hermes, autore di “Love Goes to Buildings on Fire: Five Years in New York That Changed Music Forever”, il volume che racconta la scena musicale newyorchese degli anni Settanta . L’uscita coincide con il lancio di un canale dedicato ai Talking Heads su SiriusXM, annunciato dalla stessa band durante un’apparizione al programma “Front Row” .

Registrato nell’agosto del 1979, “Fear of Music” rappresenta il punto di svolta tra l’art rock spigoloso degli esordi e le costruzioni ritmiche più ambiziose che sarebbero esplose l’anno successivo con “Remain in Light”. Prodotto da Brian Eno, l’album segnò il miglior piazzamento della band fino ad allora nella Billboard 200, raggiungendo la posizione numero 21 e ottenendo il primo disco d’oro . “Life During Wartime”, uno dei brani più celebri del disco, ha ricevuto proprio oggi la certificazione RIAA Gold .

Le edizioni disponibili sono tre: 3CD/Blu-ray, 6LP (che raccoglie album, rarità e i due concerti) e 2LP (con album rimasterizzato e rarità). I vinili presentano un’incisione personalizzata . Questo è il secondo progetto d’archivio dei Talking Heads pubblicato da Rhino quest’anno, dopo “Tentative Decisions: Demos & Live”, uscito a marzo .



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