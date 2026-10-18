Rockstar Games ha confermato che i Justice comporranno la musica originale di “Grand Theft Auto VI”. il primo singolo “Flower In A Hurricane” è già online, con Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard. L’album “Grand Theft Auto VI: The Album” raccoglie 34 brani inediti ed esce il 19 novembre insieme al gioco

Rockstar Games ha finalmente scoperto le carte. Nel trailer di lancio di “Grand Theft Auto VI” la musica è un pezzo inedito dei Justice. Poco dopo, Rockstar ha confermato: il duo elettronico francese firmerà l’intera colonna sonora originale del gioco.

Non si tratta di un semplice brano piazzato in un trailer. Gaspard Augé e Xavier de Rosnay — questi i nomi dietro i Justice — cureranno la colonna sonora dinamica del gioco, quella che cambia in tempo reale in base a ciò che fa il giocatore. Per un open world ambientato a Leonida, lo stato immaginario ispirato alla Florida, affidare la musica a due francesi innamorati dell’estetica retrò-futurista può sembrare illogico. In realtà è perfetto.

Il brano che accompagna il trailer s’ntitola “Flower In A Hurricane” ed è disponibile anche per intero. È prodotto dai Justice, con Kevin Parker dei Tame Impala e SZA alle voci e i King Gizzard & The Lizard Wizard alla chitarra. Il risultato è una canzone che mescola synth, chitarre taglienti e una melodia vocale che resta in testa dopo il primo ascolto.

Non è la prima volta che Justice e Tame Impala si incrociano. Nel 2024, l’album “Hyperdrama” dei Justice conteneva “Neverender”, scritta e cantata proprio con Kevin Parker. Quel pezzo ha vinto il Grammy per la miglior registrazione dance/elettronica .

“Flower In A Hurricane” finirà anche su “Grand Theft Auto VI: The Album”, una raccolta di 34 brani originali scritti appositamente per il gioco, in uscita il 19 novembre in contemporanea con il lancio del gioco . Al momento Rockstar ha rivelato nove titoli. La lista completa arriverà più avanti.

Tra i nomi già confermati ci sono Travis Scott, Cardi B, Yung Lean con Future e Metro Boomin, Keith Richards, Rauw Alejandro, Fuerza Regida, PinkPantheress, Fred again.. ed Etienne de Crécy. Un chitarrista dei Rolling Stones, una star del trap latino, una producer britannica e un veterano del french touch nella stessa tracklist: la logica qui non esiste, ed è esattamente il punto a favore dell’operazione.

L’investimento musicale di “GTA 6” è probabilmente senza precedenti. Oltre alla colonna sonora dei Justice e all’album il gioco include una serie di stazioni radio e podcast che Rockstar ha definito “la prossima evoluzione delle radio in-game”. Sono stati confermati i primi conduttori: Bad Bunny, Lana Del Rey, Robyn, e Kerry King e Tom Araya degli Slayer.



https://www.instagram.com/etjusticepourtous

https://www.facebook.com/etjusticepourtous