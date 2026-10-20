Quando la rabbia non basta più. Con Out In Oslo i C.O.F.F.I.N. mettono in discussione la propria formula e firmano il capitolo più consapevole della loro carriera.

Dopo aver trascorso oltre un decennio a perfezionare la propria formula tra pub rock, punk e hard rock australiano, i C.O.F.F.I.N. arrivano a Out In Oslo con una sfida tutt’altro che scontata: evolversi senza perdere quell’immediatezza brutale che li ha trasformati in una delle realtà più credibili della scena rock australiana contemporanea. Il risultato non è un disco di svolta nel senso tradizionale del termine. È qualcosa di più sottile e, per certi versi, più difficile: un album che mette in discussione i confini del suono C.O.F.F.I.N. senza rinunciare a ciò che lo rende immediatamente riconoscibile.

Per comprendere il significato di Out In Oslo bisogna inserirlo nel percorso della band. Se Piss~Up rappresentava l’apice della loro fase più istintiva e incontrollata, una celebrazione feroce del punk’n’roll da pub, Children Of Finland Fighting In Norway consolidava definitivamente la loro identità sonora, affinando una formula costruita sull’incontro tra hard rock australiano, attitudine punk e orgoglio working class. Australia Stops aveva già lasciato intravedere ambizioni più ampie, introducendo una maggiore attenzione ai temi sociali e alla costruzione dei brani. Out In Oslo nasce da quella consapevolezza e prova a spingersi oltre.

La novità principale non riguarda tanto il versante musicale. I riff restano granitici, il motore ritmico procede con la consueta efficacia e l’impatto rimane quello di una band abituata a conquistare il pubblico sul palco più che in studio. Ciò che cambia è l’approccio alla scrittura. Per la prima volta i C.O.F.F.I.N. sembrano interessati non soltanto a esprimere rabbia ed energia, ma a esplorarne le conseguenze.

La title track apre il disco con uno sguardo più ampio rispetto al passato. L’orizzonte non è più esclusivamente quello della periferia australiana, ma un mondo segnato da tensioni politiche, instabilità e conflitti che finiscono inevitabilmente per influenzare anche le realtà più lontane dai grandi centri decisionali. Non è un brano apertamente politico, ma il suo valore sta proprio nella capacità di suggerire inquietudini collettive senza trasformarle in slogan.

I testi costituiscono probabilmente l’aspetto più interessante dell’intero lavoro. Solidarietà, comunità, appartenenza, dignità del lavoro e insicurezza sociale attraversano gran parte della scaletta. A differenza di molta produzione contemporanea che guarda alla working class attraverso una lente nostalgica, i C.O.F.F.I.N. sembrano più interessati a raccontarne le contraddizioni. Nei loro testi convivono orgoglio e disillusione, senso di appartenenza e smarrimento, resistenza e vulnerabilità.

Brani come Sleep In It e Think Bad aggiungono una dimensione più introspettiva rispetto a quanto ascoltato in passato. Dietro i ritornelli immediati e le strutture apparentemente semplici emergono riflessioni sulla pressione quotidiana, sull’affaticamento emotivo e sulla difficoltà di conservare una propria identità in un contesto sociale sempre più frammentato. È qui che il disco trova la propria voce più convincente: quando la rabbia smette di essere un fine e diventa uno strumento per raccontare qualcosa di più complesso.

Allo stesso tempo, questa crescita tematica non sempre trova un corrispettivo sul piano musicale. Se la scrittura appare più ricca e sfaccettata, alcune canzoni continuano a muoversi all’interno di coordinate molto familiari. I riff funzionano, i ritornelli colpiscono, l’esecuzione è impeccabile, ma raramente si ha la sensazione che la band stia davvero rischiando sul piano compositivo. È il principale limite del disco: in alcuni momenti convince più per le intenzioni che per la capacità di tradurle in episodi realmente memorabili.

In questo contesto, 13 Days assume un’importanza particolare. Non tanto perché sia il miglior brano dell’album, quanto perché rappresenta il momento in cui la band esce dalla propria zona di comfort. La vulnerabilità che attraversa il pezzo non appare artificiale né costruita a tavolino. Al contrario, suggerisce possibilità espressive che i C.O.F.F.I.N. avevano soltanto sfiorato nei lavori precedenti.

Anche il modo in cui il gruppo affronta il concetto di identità australiana merita attenzione. L’orgoglio per le proprie radici rimane centrale, ma viene affiancato da una crescente consapevolezza delle tensioni economiche, sociali e ambientali che attraversano il Paese. In questo senso Out In Oslo è probabilmente il lavoro più maturo della band dal punto di vista politico, proprio perché evita la semplificazione e preferisce l’osservazione alla militanza.

Il vero valore dell’album risiede quindi nelle domande che pone più che nelle risposte che offre. I C.O.F.F.I.N. dimostrano di non voler essere soltanto un’eccellente macchina da pub rock. Cercano una profondità nuova, una maggiore complessità narrativa e una scrittura meno prevedibile. Non sempre raggiungono completamente l’obiettivo, ma il tentativo è sufficientemente convincente da rendere Out In Oslo uno dei dischi più interessanti della loro carriera.

Alla fine, Out In Oslo non è il disco più rumoroso, più immediato o più devastante dei C.O.F.F.I.N.. È però il primo in cui la band sembra realmente interessata a qualcosa che vada oltre l’impatto. Là dove molti gruppi cresciuti nell’underground finiscono per trasformare il proprio stile in una comfort zone, i C.O.F.F.I.N. iniziano invece a metterlo in discussione. Non abbandonano il linguaggio che li ha definiti, ma ne testano i limiti, cercando nuove possibilità espressive dentro una formula che avrebbe potuto facilmente diventare autoreferenziale.

È proprio questa tensione irrisolta a rendere Out In Oslo il capitolo più interessante della loro discografia. Non perché sia perfetto, ma perché mostra una band nel momento esatto in cui smette di accontentarsi delle proprie certezze. Se Piss~Up rappresentava la forza bruta e Children Of Finland Fighting In Norway la definitiva affermazione di un’identità, Out In Oslo è il disco della consapevolezza: quello in cui i C.O.F.F.I.N. comprendono che la rabbia, da sola, non basta più.

Più che una conferma, Out In Oslo è una dichiarazione d’intenti. Non sancisce l’arrivo dei C.O.F.F.I.N. al punto più alto della loro parabola artistica; suggerisce qualcosa di più interessante: che il loro disco migliore potrebbe ancora essere davanti a loro.



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