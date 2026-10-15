I Deafheaven tornano a sorpresa con un EP di tre canzoni, i loro brani più estremi dai tempi di “Ordinary Corrupt Human Love”. Ispirato al libro fotografico di Robert Del Tredici del 1987, esce per Roadrunner Records con la produzione di Arthur Rizk. Il cortometraggio di “Hunter” è diretto da George Clarke con la fotografia di Janusz Kaminsky.





I Deafheaven hanno deciso di non avvisare nessuno e hanno pubblicato a sorpresa “At Work In The Fields Of The Bomb”, un EP di tre tracce. Ventitré minuti in tutto, ma sufficienti a lasciare il segno.

Il titolo e il concept dell’EP arrivano da un incontro casuale. George Clarke, cantante della band, stava gironzolando per la biblioteca Heavy Manners di Los Angeles lo scorso agosto quando si è imbattuto in un volume con il titolo stampato in caratteri cubitali sul dorso: “At Work In The Fields Of The Bomb”. Pubblicato nel 1987, il libro raccoglie le fotografie di Robert Del Tredici scattate nei siti americani dove si fabbricano le armi atomiche, accompagnate da interviste alle persone per cui costruire strumenti di apocalisse era semplicemente il lavoro quotidiano.

Clarke ne è rimasto affascinato per due motivi. Da una parte c’era il suo interesse per la storia americana e per l’industrializzazione della guerra. Dall’altra, qualcosa di più semplice e umano: “Andare in queste strutture nucleari e fotografare queste persone che creano nonchalantemente armi di distruzione di massa mostra che questa minaccia esistenziale è anche solo una banale industria”, ha raccontato a Kerrang!. “Questa nonchalance è davvero interessante perché ti porta al risultato più grave. È strano. È come la rana nell’acqua che bolle” .

Il disco si apre con “Hunter”, sette minuti che partono con blast beats e tremolo picking a piena velocità. Clarke ha detto che è “probabilmente il suono più intenso che abbia mai prodotto”. La canzone parla della propria rovina, di come si possano distruggere le cose che si amano, e secondo Clarke “quando scrivo i testi è un po’ come parlare a uno specchio, e quel ‘tu’ in realtà tendo a essere anche io”.

“Three Princes”, due minuti e cinquantacinque, funziona come un interludio ambientale. Kerry McCoy ha spiegato che è nata dopo il bombardamento della scuola elementare Shajareh Tayyebeh a Minab, in Iran: “Ho pensato che una delle cose più da incubo che si potessero fare fosse mettere in musica il cervello dell’IA che ha fatto questa cosa mostruosa. È questa cosa statica e cattiva che finisce con una campana funebre” .

La chiusura è affidata a “Sorry Laid The Hearth”, dodici minuti e quarantasette secondi che rappresentano il momento in cui la band “trascende” se stessa. Il brano costruisce un’atmosfera sempre più opprimente, senza mai concedere una vera via d’uscita, e si chiude con un riff che è stato descritto come arrivato “direttamente dalla macchina del tempo dai migliori dischi del True Norwegian Black Metal” .

Per la prima volta, i Deafheaven hanno lavorato con Arthur Rizk, produttore noto nell’underground metal per i suoi lavori con Blood Incantation, Power Trip e King Diamond. McCoy ha detto che Rizk è “il primo vero metalhead che ci ha prodotto un disco”.

Il risultato è un suono più “norvegese” con l’evidente differenza, rispetto al passato, dell’uso dei sintetizzatori, piazzati in primo piano nel mix in un modo che evoca il black metal sinfonico degli anni Novanta in stile Emperor, Rotting Christ, Abigor.

Il video che accompagna “Hunter” è un cortometraggio diretto da George Clarke insieme a Nico Poalillo di Pulse Films, con la fotografia di Janusz Kaminsky, il direttore della fotografia premio Oscar per “Schindler’s List” e “Saving Private Ryan”. Il filmato mostra una danza interpretativa tra una persona e tre antagonisti con maschere di nylon, con movimenti che includono finti spari e un breve push-pit .

I Deafheaven sono attualmente in tour negli Stati Uniti con Mastodon e Alcest per il “Poisonous Weapons Tour”, che si concluderà il 22 ottobre ad Atlanta .

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Photo credit: Liam Stewart