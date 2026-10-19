L’ex voce dei R.E.M. ha svelato il calendario del suo attesissimo debutto solista. la prima canzone arriverà la notte di San Silvestro, con un video cinque secondi dopo la mezzanotte. L’album, ancora senza titolo, è previsto per maggio 2027 e vede Andrew Watt (nella foto con Stipe) alla produzione e Peaches come ospite.

Michael Stipe non ha mai avuto fretta. Nel 2023 aveva detto che non aveva “nessuna fretta” di pubblicare il suo primo album solista. Quattro anni dopo la data di uscita inizialmente annunciata, l’ex frontman dei R.E.M. ha finalmente rivelato quando arriverà il disco. In un’intervista al Los Angeles Times, Stipe ha spiegato che il primo singolo uscirà la notte di Capodanno, mentre l’album — ancora senza titolo — debutterà a maggio 2027 .

“Cinque secondi dopo l’inizio del nuovo anno ci sarà una nuova canzone con un video che introduce il disco”, ha detto Stipe. Una strategia di lancio che definire atipica è riduttivo, ma del resto parliamo di uno che ha passato gli ultimi quindici anni a fare tutt’altro che il musicista a tempo pieno.

Il disco nasce dalla collaborazione con Andrew Watt, il produttore del momento, quello che ha lavorato con Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney e Pearl Jam. I due si sono conosciuti tramite Elton John e hanno iniziato lavorando insieme alla sigla della serie HBO “Rooster”, il pezzo “I Played the Fool”. Stipe ha raccontato che quella collaborazione gli ha restituito la voglia di lavorare con un altro chitarrista: “Dopo aver lavorato con Peter Buck per 32 anni, è difficile trovare qualcuno che abbia lo stesso entusiasmo e lo stesso amore per la chitarra. Con Andrew l’ho trovato”.

Watt, dal canto suo, ha raccontato la genesi di una delle canzoni del disco: “Una sera sono uscito a bere dopo una sessione e la mattina dopo mi sono presentato in studio con una cosa scritta durante una brutta sbornia. Molto cupa, molto fredda”. Stipe l’ha presa, ci ha scritto sopra un testo in un’ora e mezza, e la canzone è finita sull’album.

Stipe sta attualmente mixando alcune tracce in studio con Andy LeMaster, suo storico collaboratore. Ha descritto il gruppo di musicisti coinvolti nel progetto come “una galleria di ladri”, senza però fare nomi .

L’unica ospite confermata è Peaches. Stipe ha rivelato nel podcast di Monica Lewinsky di aver scritto due parti vocali apposta per lei. “Avevo bisogno della sua voce e della sua energia in questo disco”. I due avevano già collaborato in “Collapse Into Now”, l’ultimo album dei R.E.M. del 2011.

Stipe ha anche accennato al fatto che alcune tracce hanno una vena disco, e che è proprio lì che entra in gioco Peaches. “Scrivere quel tipo di canzoni per me è difficile. Non puoi essere troppo stupido, non puoi essere troppo intelligente. Devi trovare il punto medio”.

Nel corso dell’intervista, Stipe ha affrontato anche il tema della politicità del disco. “Stavo parlando con qualcuno del disco a cena — non aveva sentito una sola nota — e mi ha chiesto: ‘È politico?’ Ho risposto: ‘No, per niente’”, ha raccontato. “Poi ho aggiunto: ‘In realtà, solo per il fatto che sono io, per il mio posto nella cultura pop, per la mia reputazione di attivista e per il tipo di canzoni che scrivevo con la mia ex band, è profondamente, profondamente politico’. Ma non è di attualità”.

Ha anche descritto la provenienza bizzarra di una delle tracce: “Un mio amico ha registrato il suono di un albero nel mio cortile in Georgia, poi gliel’ha riprodotto. Sembrava Daft Punk, ma ci ho messo sopra un canto di lavoro marittimo”.

L’ultima volta che Stipe ha presentato una canzone dal vivo è stato ad aprile, al Late Show di Stephen Colbert, con “The Rest of Ever”. Poi ha pubblicato “Hum Desiderata”, ascoltabile solo su piattaforma Joyfully Waiting.

Stipe, dopo lo scioglimento dei R.E.M., ha impiegato quindici anni a tirar fuori il suo primo disco solista, la calma con cui gestisce l’attesa è quasi irritante. “Non so come reagirà il pubblico, non posso controllarlo. Quello che conta è che ho fatto il disco”.



Intanto, giusto per continuare a far parlare della sua ritrovata voglia di cantare, nella serata di sabato 17 ottobre Stipe è apparso a sorpresa all’Atabal di Biarritz per l’AB100, il festival di due giorni organizzato per celebrare i cinquantesimo compleanno dei gemelli Aaron e Bryce Dessner dei The National. Sul palco con lui c’erano Matt Berninger e gli stessi Dessner, per quella che è stata la prima esecuzione dal vivo di “E-Bow The Letter” da parte di Stipe in diciassette anni.

Il brano, singolo di apertura di “New Adventures In Hi-Fi” del 1996, vedeva la partecipazione vocale di Patti Smith nella versione originale. Stipe lo ha introdotto raccontando che i R.E.M. avevano iniziato a scriverlo nel 1995 proprio a San Sebastián, la città spagnola a pochi chilometri da Biarritz dove il festival è proseguito la sera successiva . Aaron Dessner, dal canto suo, ha ricordato che i The National avevano “implorato” i R.E.M. di suonarla quando facevano loro da spalla nel 2008 .

Prima di “E-Bow The Letter”, Stipe aveva eseguito “No Time For Love Like Now”, il brano nato dalla collaborazione con Aaron Dessner sotto il nome Big Red Machine e pubblicato nel 2020 . Un momento che chiude un cerchio: la canzone che li aveva uniti sei anni fa è servita da apripista per il ritorno di Stipe sul palco con la band che lo aveva sostenuto agli esordi.



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