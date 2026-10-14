L’edizione espansa esce l’11 dicembre per Craft Recordings in formato 7LP + 7”, 4CD e digitale. dentro ci sono tutti e tre i volumi originali, sedici registrazioni inedite e una registrazione domestica del 1951 in cui Woody Guthrie canta “Hesitating Beauty”.



Ci sono voluti quasi trent’anni, ma ora il progetto “Mermaid Avenue” è completo. Craft Recordings ha annunciato “Mermaid Avenue: The Complete Sessions”, l’edizione più espansa di sempre della collaborazione tra Billy Bragg, Wilco e i testi inediti di Woody Guthrie. Il cofanetto arriva l’11 dicembre in formato 7LP + 7”, 4CD e digitale .

La storia: da un archivio di testi senza musica a un progetto leggendario

Alla fine degli anni Novanta, Nora Guthrie, figlia del leggendario cantautore folk, scoprì nell’archivio del padre un enorme tesoro di testi mai musicati. Non voleva che qualcuno imitasse Woody bensì voleva che qualcuno li trattasse come canzoni incompiute, pronte per nuovi collaboratori. Si rivolse a Billy Bragg, che a sua volta coinvolse i Wilco.

In una settimana di pre-produzione a Chicago nel dicembre 1997 e quattro settimane di registrazione a Dublino, tirarono fuori quasi cinquanta pezzi. Il primo “Mermaid Avenue” uscì nel 1998, con brani diventati immediatamente classici come “California Stars”, “Way Over Yonder in the Minor Key” e “Hesitating Beauty”. Poi arrivarono “Vol. II” nel 2000 e “Vol. III” nel 2012. Ma una parte del materiale era rimasto fuori. Ora, con “The Complete Sessions”, quei pezzi trovano finalmente una casa.

Cosa contiene la nuova edizione

Il nuovo cofanetto aggiunge un intero disco di alternative e demo, con sedici registrazioni precedentemente inedite. Tra queste ci sono versioni alternative di “Aginst Th’ Law”, “All You Fascists”, “I Guess I Planted” e “She Came Along to Me”, oltre a demo e versioni soliste di pezzi come “Joe DiMaggio Done It Again”, “Hot Rod Hotel”, “Birds and Ships” e “The Unwelcome Guest” .

Il pezzo che però fa girare la testa ai collezionisti è un altro. L’edizione in vinile include un 7” singolo con una registrazione domestica di Woody Guthrie del 1951, in cui il folk singer canta “Hesitating Beauty”. È la prima volta che si sente Guthrie stesso interpretare una delle canzoni nate dai suoi testi. Dopo che generazioni di musicisti hanno dato nuova voce alle sue parole, eccolo lì, nella sua casa, con la sua chitarra .

Ad anticipare l’uscita, Craft ha condiviso “Aginst Th’ Law (Alternate Version)”, un take alternativo del brano contenuto in “Vol. II”. È un pezzo folk-rock vivace, con riff di chitarra godibili, percussioni mixate in primo piano e testi ovviamente anti-establishment .

Le dichiarazioni

Billy Bragg ha commentato l’annuncio con una riflessione che vale più di qualsiasi nota promozionale: “Sono passati più di trent’anni da quando Nora mi ha chiesto per la prima volta di guardare alcuni testi inediti di suo padre. Non avevo idea che il progetto che lei, io e i Wilco avremmo intrapreso avrebbe portato a una completa rivalutazione dell’eredità di Woody Guthrie” .

Jeff Tweedy, dal canto suo, ha aggiunto: “Quale onore più grande puoi fare a un cantautore se non scrivere insieme a Woody Guthrie?” .

Formati e disponibilità

Il cofanetto include anche nuove note di copertina firmate dal giornalista Bob Mehr, e le tre edizioni originali saranno disponibili singolarmente in 2LP da 180 grammi, con varianti colorate per negozi indipendenti, Barnes & Noble e lo store di Craft Recordings. I Wilco, dal canto loro, sono appena rientrati dal tour estivo americano del 2026 e si preparano al “Winterlude”, il mini-festival di Chicago che ha appena aggiunto due date.

Per chi ha seguito questa storia fin dall’inizio, “The Complete Sessions” è il capitolo finale che mancava. Per chi la scopre ora, è la porta d’ingresso a uno dei progetti più strani, ambiziosi e riusciti della storia del folk-rock americano.



https://wilcoworld.net/

https://www.billybragg.co.uk/

foto di Ellen Qbertplaya