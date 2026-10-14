Il leader dei Godflesh e dei Jesu suona su “Bobby” e sulla traccia nascosta “Best dressed” di “Lost weekend”, l’album di Phoebe Bridgers che ha debuttato al numero uno in UK e al due negli Stati Uniti. nel frattempo i Godflesh chiudono l’attività dal vivo con “Decay”, uscito il 25 settembre per Relapse

Justin K. Broadrick è finito nel disco numero uno di Phoebe Bridgers. Suona la chitarra su “Bobby” e sulla traccia nascosta “Best Dressed” di “Lost Weekend”, uscito lo scorso agosto. Lo fa sotto il moniker Jesu, il progetto shoegaze-metal che Bridgers conosceva e amava da tempo. Broadrick ha raccontato al Guardian di aver pensato a una truffa quando ha ricevuto la mail della cantautrice, poi ha capito che era tutto vero.

Non è l’unica collaborazione. Broadrick ha suonato chitarra e basso anche su “On Video”, il pezzo che Bridgers ha scritto per “Primetime”, il film A24 di cui è protagonista. I due si erano già incrociati nel 2021, quando Broadrick aveva remixato “Favor” di Julien Baker, con Bridgers e Lucy Dacus ai cori.

Nel frattempo, i Godflesh hanno chiuso l’attività dal vivo. A febbraio Broadrick è stato operato d’urgenza per un’ernia inguinale di tredici centimetri, causata da anni di screaming. I medici gli hanno detto che continuare a esibirsi avrebbe messo a rischio la parete addominale. Il nuovo album “Decay” è uscito il 25 settembre per Relapse Records, registrato interamente prima dell’operazione. Il missaggio è arrivato dopo l’intervento, ancora dolorante. “I Godflesh sono generalmente io che esprimo il mio dolore, di solito mentale, filosofico, esistenziale. Questa volta era fisico”, ha commentato .

Dopo “Decay” ci sarà un ultimo disco, provvisoriamente intitolato “The End”, con urla più acute e parti parlate per non sollecitare la zona operata. Poi Broadrick si dedicherà a Jesu, al progetto JK Flesh e a una nuova creatura chiamata White Light District, che descrive come “musica pesante e brutta” costruita su quindici strati di chitarra.



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