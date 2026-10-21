Il cofanetto 2LP + 4×7” esce il prossimo gennaio e raccoglie l’album rimasterizzato, la prima stampa in vinile di “Alive”, una registrazione dal vivo a New York del novembre 1995 mai pubblicata prima e i singoli “Roots Radical”, “Ruby Soho” e “Timebomb” fuori catalogo da trent’anni. Inclusi anche cimeli da collezione, tra cui una litografia firmata dalla band.



I Rancid celebrano i trent’anni di “…And Out Come The Wolves” nel modo che i fan aspettavano da tempo. La band punk della Bay Area ha annunciato un box set che raccoglie l’album originale rimasterizzato, una serie di rarità e materiale dal vivo in gran parte inedito, il tutto confezionato in un cofanetto da collezione.

Il cuore pulsante di questa edizione è “Alive”, una raccolta di demo e registrazioni dal vivo che per la prima volta approda su vinile. Il disco attraversa due decenni di storia della band, dal 1995 al 2016, e mette insieme pezzi come le sessioni BBC del 1995, esibizioni registrate a San Francisco, Tokyo, Manchester, Montreal, e demo che si credevano perse. Alla realizzazione hanno collaborato due fan-archivisti che hanno messo a disposizione materiale proveniente dalle proprie collezioni .

A completare il pacchetto ci sono quattro singoli in formato 7 pollici. Tre di questi — “Roots Radical”, “Ruby Soho” e “Timebomb” — erano fuori catalogo da decenni, con le ultime stampe risalenti alla metà degli anni Novanta. Il quarto è invece una vera chicca: un 7” inedito intitolato “Live In NYC”, registrato nel novembre 1995, che contiene le versioni dal vivo di “Roots Radical” e “Ruby Soho” .

Sul fronte dei cimeli, il box set include un adattatore per dischi da 45 giri, una litografia in formato 12” della copertina firmata dai membri della band, un foglio di adesivi con il logo Rancid, una toppa serigrafata con l’artwork dell’album e una spilla smaltata.

Uscito il 22 agosto 1995, “…And Out Come The Wolves” rappresentò il salto definitivo per una band che aveva già costruito una solida reputazione nella scena punk californiana. L’album raggiunse la posizione numero 45 della Billboard 200, spinto da tre singoli che scalarono la classifica Modern Rock: “Time Bomb” arrivò all’8, “Ruby Soho” al 13 e “Roots Radical” al 27 . Fu l’unico disco dei Rancid a ottenere il platino negli Stati Uniti, con oltre un milione di copie vendute .

A distanza di trent’anni, “…And Out Come The Wolves” continua a essere considerato uno dei dischi fondamentali del punk anni Novanta, presente in numerose liste dei migliori album del genere stilate da testate come Rolling Stone, Revolver, Metal Hammer e Loudwire . Il box set è previsto in uscita a gennaio.



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…And Out Come the Wolves (30th Anniversary Edition) Tracklist:

LP1: …And Out Come the Wolves

Side A

1. Maxwell Murder

2. The 11th Hour

3. Roots Radical

4. Time Bomb

5. Olympia, WA

6. Lock, Step & Gone

7. Junkie Man

8. Listed M.I.A.

9. Ruby Soho

10. Daly City Train

Side B

1. Journey to the End of the East Bay

2. She’s Automatic

3. Old Friend

4. Disorder and Disarray

5. The Wars End

6. You Don’t Care Nothin’

7. As Wicked

8. Avenues & Alleyways

9. The Way I Feel

LP2: Alive

Side A

1. Maxwell Murder — Live in Manchester 2003

2. The 11th Hour — Acoustic Live 2006

3. Roots Radical — Demo

4. Time Bomb — BBC Sessions 1995

5. Olympia, WA — Acoustic Live 2011

6. Lock, Step & Gone — Live in Nottingham 2003

7. Junkie Man — BBC Sessions 1995

8. Listed M.I.A. — Acoustic Live 2006

9. Ruby Soho — Live in Cannes 1996

10. Daly City Train — Live in San Francisco 2016