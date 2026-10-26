Il cantante di Manchester ha pubblicato su Morrissey Central la sua personale top 12 delle canzoni realizzare da solista. ai primi due posti due brani da “You Are The Quarry” del 2004. “Everyday Is Like Sunday” si ferma al sesto. in lista anche “Wedding Bell Blues” con Billie Joe Armstrong. nel frattempo arrivano nei negozi “Kerching Kerching / Isle Of Dogs” e “Zoom Zoom The Little Boy / Without Music The World Dies”, due singoli in vinile 7” con brani registrati durante le sessioni di “Make-Up Is A Lie”



Dopo aver stilato la classifica dei suoi album, Morrissey ha fatto lo stesso con i singoli. La voce degli Smiths ha pubblicato su Morrissey Central la sua personale top 12 delle canzoni soliste, con una premessa che vale per entrambe le liste: “Nella mia vita li ho amati tutti”, ma questi sono quelli di cui è più fiero.

Al primo posto c’è “Irish Blood, English Heart”, il pezzo che nel 2004 annunciò il ritorno di Morrissey dopo anni di silenzio discografico. Il brano apre “You Are The Quarry”, l’album che lo riportò nelle classifiche mondiali e che lui stesso considera il terzo miglior disco della sua carriera solista.

Al secondo posto un altro brano dello stesso album: “First Of The Gang To Die”. “You Are The Quarry” piazza quindi due canzoni sul podio, a conferma del peso che quel disco ha nella considerazione dell’artista .

Il terzo gradino va a “It’s Over” del 2018, brano contenuto in “California Son”, l’album di cover. Seguono “Alma Matters” (1997) e “I’m Throwing My Arms Around Paris” (2009) .

“Everyday Is Like Sunday”, forse il suo pezzo solista più celebre, si ferma al sesto posto. Al settimo “Let Me Kiss You” (2004), all’ottavo “That’s How People Grow Up” (2008), al nono “Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage” (2017), al decimo “Happy New Tears” (2026), brano tratto da “Make-Up Is A Lie”. Chiudono la lista “Hold on to Your Friends” (1994) e “Wedding Bell Blues”, la collaborazione del 2018 con Billie Joe Armstrong dei Green Day .

Mentre la classifica fa discutere, Morrissey ha anche pubblicato due nuovi singoli in vinile 7”, entrambi già disponibili. Il primo è “Kerching Kerching / Isle Of Dogs”: il lato A è un brano contenuto in “Make-Up Is A Lie”, mentre il lato B, “Isle Of Dogs”, è un inedito co-scritto con Alain Whyte, storico collaboratore di Morrissey negli anni novanta. La copertina usa una fotografia d’archivio di Jake Walters.

Il secondo 7” è “Zoom Zoom The Little Boy / Without Music The World Dies”. Anche in questo caso il lato A proviene da “Make-Up Is A Lie”, mentre il lato B è un brano inedito registrato durante le stesse sessioni, con Gustavo Manzur come co-autore. Il titolo “Without Music The World Dies” non è nuovo ai fan: era già circolato nel 2023 come possibile titolo di un album. La copertina porta una fotografia vintage di Tina Dehghani.



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