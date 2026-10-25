la cantautrice canadese raccoglie in un unico disco le cover natalizie pubblicate dal 2020 a oggi, più due inediti e una lista di ospiti che spazia da Brandi Carlile a Steve Martin passando per il primo coro professionale transgender del Regno Unito

Alanis Morissette ha deciso di mettere ordine nel suo catalogo natalizio. Dal 2020 a oggi ha pubblicato una cover a stagione, da “Last Christmas” degli Wham! a “Happy Xmas (War Is Over)” di John Lennon. Ora quelle tracce, più altre nuove, confluiscono in “Good Weather for Immaculate Conception”, un album che uscirà il 6 novembre per Epiphany, imprint di Virgin. Quattordici brani in tutto, di cui due originali: “To an Empath at Christmas Time” e “Christmas on the Dancefloor”.

Il cast di collaborazioni è quanto di più eterogeneo si potesse immaginare. Steve Martin e Martin Short, la coppia comica di “Only Murders in the Building”, compaiono entrambi — Martin in “Beautiful Star of Bethlehem” insieme a Brandi Carlile, Short nella chiusura “Merry Christmas”. Poi ci sono Amythyst Kiah in “Momma Mary” e Joy Oladokun in “Silent Night”.

Ma il nome che ha fatto alzare più di un sopracciglio è quello dei Trans Voices. Il primo coro professionale transgender del Regno Unito appare in “O Tannenbaum” . Inserire una formazione del genere in un disco natalizio è esattamente il tipo di scelta che rende Morissette riconoscibile: mai didascalica, sempre coerente con la sua idea eslcusiva.

Il primo estratto è la cover di “Beautiful Star of Bethlehem”, con Brandi Carlile e Steve Martin. Il pezzo ha un’anima folk, con il banjo di Martin che si intreccia alla voce di Carlile e a quella di Morissette senza mai sovrastarle. Sembra registrato in una stanza, non in uno studio. Ed è un bene.

Il legame tra Morissette e Carlile si è consolidato negli ultimi mesi. A giugno Carlile ha cantato “Uninvited” alla cerimonia di induzione di Morissette nella Songwriters Hall of Fame, definendo la propria esibizione “unhinged”. Il mese scorso le due si sono ritrovate insieme sul palco del Red Rocks per “Uninvited” e “Hand in My Pocket” .

L’album arriva in coda a un anno intenso. A giugno Morissette è entrata nella Songwriters Hall of Fame insieme a Taylor Swift. Ad agosto è apparsa a sorpresa al Daisy Chain Fields, il primo festival tutto al femminile ideato da Olivia Rodrigo, duettando con lei su “Ironic” — e sostituendo “beautiful wife” con “beautiful husband”, dettaglio tutt’altro che casuale in quel contesto.

L’ultimo album in studio di Morissette resta “Such Pretty Forks in the Road”, uscito nel 2020. Da allora ha pubblicato singoli, collaborazioni e ora questo progetto natalizio che, a ben vedere, è il disco più Morissette che potesse fare: una raccolta di canzoni tradizionali filtrate attraverso la sua voce, con due pezzi nuovi e una lista di ospiti che nessun altro avrebbe messo insieme.



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Tracklist di “Good Weather for Immaculate Conception”