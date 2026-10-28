Il cantautore il mese scorso è apparso al TEMPO Performing Arts Center di Kingston, New York, durante il release party del disco d’esordio di Meg Lui, “Instant Validation”, che lui stesso ha prodotto. è la prima esibizione pubblica dopo la diagnosi di sindrome di Guillain-Barré nel 2023. due settimane dopo è tornato sul palco all’O+ Festival.



Sufjan Stevens non ha annunciato nulla. Non ha pubblicato post, non ha fatto stories, non ha lasciato intendere che sarebbe successo. È semplicemente salito sul palco del Tempo di Kingston, nello stato di New York, il 25 settembre 2026, e si è messo al pianoforte. Era il release party di “Instant Validation”, il disco d’esordio di Meg Lui, che Stevens ha prodotto. Insieme hanno suonato “Elvis Queen”, con lui al piano e ai cori.

<a href="https://meglui.bandcamp.com/album/instant-validation">Instant Validation by Meg Lui</a>

Per Stevens si tratta della prima esibizione musicale pubblica in oltre otto anni. L’ultima risaliva a prima della diagnosi di sindrome di Guillain-Barré, la rara malattia autoimmune che nel 2023 lo aveva lasciato senza forza alle mani, alle braccia e alle gambe, costringendolo a reimparare a camminare e a usare le mani. Nel 2025, in un’intervista a Vulture, Stevens aveva descritto la sua condizione con parole misurate: “Ho avuto cose piuttosto difficili, quindi sono in uno stato di riparazione e sopravvivenza. Non sono davvero in nessuno stato d’animo o posizione per andare in tour”. Aveva aggiunto di stare “iniziando a vedere la luce” e di concentrarsi su cose “molto sciocche e zen: serenità e accettazione, dovere e custodia”.

L’apparizione al Tempo non è rimasta un caso isolato. Due settimane dopo Stevens è tornato accanto a Meg Lui sul palco dell’O+ Festival di Kingston. Anche in quell’occasione si è trattato di una partecipazione non annunciata, all’interno di un festival ma che aveva in calendario da mesi.

Per i fan di Stevens, abituati a un silenzio pubblico quasi totale negli ultimi due anni, queste due apparizioni hanno un peso che va oltre la singola esibizione. Non c’è stato alcun annuncio di tour, alcuna dichiarazione ufficiale, alcuna promessa di ritorno. Solo un musicista che ha deciso di suonare di nuovo, in un contesto piccolo, accanto a un’artista che stima.

Meg Lui, cantautrice originaria della California del Nord e trapiantata nella Hudson Valley, aveva già lavorato con Stevens prima del suo debutto. Aveva contribuito ai cori di “Javelin”, l’album che Stevens ha pubblicato nel 2023. I due si sono conosciuti tramite amici comuni nelle Catskills, e “Instant Validation” è stato registrato nello studio di casa di Stevens, con lui alla produzione e quasi tutti gli strumenti .

Lui ha raccontato che lavorare con Stevens le ha permesso di uscire da una comfort zone che sentiva stretta: “In passato ho provato a rientrare in qualche stampo americano o indie, e mi è sempre sembrato un po’ piatto. Con Sufjan c’era molto più pensiero fuori dagli schemi, e abbiamo finito per aggiungere strati su strati che hanno creato un paesaggio sonoro senza restrizioni”.

Il disco è uscito il 25 settembre per Asthmatic Kitty Records, l’etichetta di Stevens. La title track e “Elvis Queen” sono tra i brani che Lui ha presentato dal vivo durante la release party, con Stevens accanto a lei.



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