E’ la prima volta in assoluto che Robert Plant e Jimmy Page concedono il brano originale per un film. La regista ha convinto i due musicisti mostrando loro una versione early del film e parlando della passione comune per C.S. Lewis.Ill lungometraggio esce nei cinema italiani l’11 febbraio 2027, poi su Netflix dal 2 aprile.

Greta Gerwig ha fatto l’impossibile. La regista di “Barbie” e “Lady Bird” è riuscita dove decenni di registi hanno fallito: ottenere il permesso da Robert Plant e Jimmy Page di usare “Stairway To Heaven” in un film. Il brano dei Led Zeppelin accompagna il primo trailer di “Narnia: Il Nipote Del Mago”, l’adattamento del romanzo di C.S. Lewis che segna il ritorno della saga sul grande schermo dopo anni di silenzio.

La storia di come Gerwig ci sia riuscita è raccontata dalla regista stessa durante una conversazione con Stephen Colbert all’AMC Lincoln Square di New York, poche ore prima del debutto online del trailer. “Non l’avevano mai concessa a nessuno”, ha spiegato. “Sono stata così commossa che me l’abbiano permesso” .

Gerwig ha scritto direttamente ai due musicisti e ha mostrato loro una versione early del film. “Ho parlato con loro dei temi della pellicola”, ha raccontato. “Loro hanno visto il cuore e la storia e il dramma che c’era dentro”.

Ma c’è stato anche un fattore più personale. Sia Plant che Page sono da sempre estimatori di C.S. Lewis. Plant, in particolare, ha parlato in passato della sua ossessione per Lewis e J.R.R. Tolkien, e per il circolo degli Inklings di Oxford. “Hanno fatto perché hanno visto il cuore della storia nel film e anche loro amano C.S. Lewis, e hanno una reverenza per il suo lavoro”, ha spiegato Gerwig.

La scelta di “Stairway To Heaven” non è casuale. Gerwig ha spiegato che la canzone condivide con “Il Nipote Del Mago” un tema centrale: il viaggio spirituale, la scoperta di sé, la possibilità di perdersi lungo la strada. “È una canzone epica. È una narrazione. Parla di un viaggio spirituale, del vero percorso di illuminazione e spiritualità, e poi di questo percorso di falsi idoli e strade sbagliate che puoi prendere”, ha detto. “Ed era esattamente la storia di questo film”.

Per Led Zeppelin non è una concessione da poco. La band ha storicamente esercitato un controllo strettissimo sull’uso della propria musica. Cameron Crowe aveva pianificato una scena intorno a “Stairway To Heaven” per “Almost Famous” nel 2000, ma dovette rinunciarci dopo il rifiuto del gruppo.

Il trailer si apre con la voce di Daniel Craig nei panni di Andrew Ketterley, il mago del titolo: “A volte una storia è l’inizio di tutte le altre”. Poi i due giovani protagonisti, Digory (David McKenna) e Polly (Beatrice Campbell), ricevono un anello magico che li trasporta in terre fantastiche.

Le immagini mostrano creature mitologiche, paesaggi onirici e l’apparizione di Jadis, interpretata da Emma Mackey, la futura Strega Bianca. Il momento clou arriva sul finale: Aslan, il leone cosmico, doppiato in originale da Meryl Streep, prende forma in un’esplosione di luce psichedelica mentre il crescendo della chitarra di Jimmy Page raggiunge il suo apice .

“Avete mai visto nascere un mondo?”, chiede il narratore, prima che Aslan canti Narnia all’esistenza.

“Il Nipote Del Mago” è il sesto romanzo delle “Cronache di Narnia” per ordine di pubblicazione, ma il primo per cronologia interna. Racconta come Narnia è stata creata, molto prima degli eventi de “Il Leone, La Strega E L’Armadio” .

Gerwig ha raccontato di essersi innamorata di questo libro da bambina, colpita dal concetto “meravigliosamente improbabile ma assolutamente geniale di un leone cosmico che, con il suo canto, dava vita al mondo di Narnia”. “Non sapevo che sarei diventata una regista, ma un universo costruito con la musica è un’idea che ho sempre avuto nel cuore”, ha detto.

Il cast include anche Carey Mulligan nel ruolo di Mabel Kirke, Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough e Susan Wokoma .

“Narnia: Il Nipote Del Mago” arriverà nei cinema italiani l’11 febbraio 2027, con anteprime IMAX dal 10 febbraio, per poi approdare su Netflix il 2 aprile 2027. Si tratta della prima uscita globale in sala per un film Netflix, una strategia che la piattaforma sta sperimentando proprio con il progetto di Gerwig.



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