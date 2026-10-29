La voce dei Massive Attack ha curato con i produttori del film la colonna sonora di “Life Support”. Sotto l’alias 3D firma “Explosives Of The Future”, “Perfect Victims” e “House Of Healing”, più un remix di “Palestine” di Kneecap con Fawzi. i proventi del vinile vanno a Health Workers 4 Palestine.



Robert Del Naja non è nuovo a prese di posizione nette. Ma questa volta la sua militanza ha preso la forma di un disco. Il musicista, voce e mente, dei Massive Attack ha co-curato e contribuito alla colonna sonora di “Life Support”, il documentario di Daniele Rugo che racconta la vita dei medici volontari dentro Gaza attraverso le loro testimonianze e i filmati girati negli ospedali bombardati.

La soundtrack, già disponibile, contiene tredici tracce. Del Naja, sotto l’alias 3D, firma tre composizioni originali — “Explosives Of The Future”, “Perfect Victims” e “House Of Healing” — e un remix di “Palestine” dei Kneecap con Fawzi. La raccolta include anche brani di Habib Shehada Hanna, Yasmine Hamdan, 47Soul, Massar Egbari e Aar Maanta, oltre a un pezzo del collettivo The Five Techniques con Paul Weller, David Holmes e Róisín El Cherif.

Del Naja ha spiegato così il senso della sua partecipazione: “Data la grandezza e la crudezza di Life Support, è stato umiliante essere chiamato a comporre qualcosa che potesse in qualche modo migliorare un’esperienza di seconda mano delle realtà devastanti vissute dai medici volontari e dai civili di Gaza. Speriamo che la gamma di composizioni vada in qualche modo ad attraversare il pantano emotivo, ma anche a esaltare lo spirito umano e la resilienza mostrati dai protagonisti di questo film”.

I proventi delle vendite del vinile andranno a Health Workers 4 Palestine, il fondo di solidarietà che sostiene il personale sanitario palestinese .

La partecipazione a “Life Support” non è un gesto isolato nella biografia di Del Naja. Nell’aprile 2026 è stato arrestato a Londra durante una manifestazione a Trafalgar Square contro il bando di Palestine Action, l’organizzazione dichiarata fuori legge dal governo britannico. Del Naja era seduto tra centinaia di manifestanti con un cartello che recitava “I oppose genocide. I support Palestine Action”, ed era stato portato via da tre agenti.

Prima dell’arresto aveva dichiarato alla Press Association di essere consapevole delle possibili conseguenze sulla sua carriera: “Essendo un musicista, ovviamente c’era molta apprensione su come non saremmo potuti viaggiare e ottenere visti. Ma ho pensato ‘questo è ridicolo’ e poi la polizia che fa un’inversione a U per arrestare di nuovo le persone, ho pensato che fosse ancora più ridicolo. Quindi oggi terrò un cartello” .

“Life Support” è costruito sulle testimonianze di medici internazionali che sono riusciti a entrare a Gaza mentre i giornalisti ne erano esclusi. Il documentario copre i due anni del conflitto e mostra la realtà quotidiana degli operatori sanitari: reparti bombardati, scorte che si esauriscono, carestia e un flusso continuo di vittime, in prevalenza donne e bambini . Il film è ora disponibile on demand, con decine di proiezioni in programma nel Regno Unito, in Irlanda e in Australia, alcune con Q&A con il regista .



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