La cantautrice californiana ha pubblicato a sorpresa “Live At Madison Square Garden”, cinque brani registrati durante la serata senza telefoni del “Lost Weekend Tour”, in esclusiva Tidal. Nello stesso giorno è uscito “Prelude To The End”, cortometraggio animato dei My Chemical Romance con le voci di Bridgers, Billie Eilish e Hideo Kojima.



Phoebe Bridgers non ha intenzione di lasciare spazio a nessuno. Il 28 ottobre ha pubblicato due progetti in contemporanea, entrambi lontani dal formato dell’album tradizionale. Da una parte un EP dal vivo in esclusiva per Tidal, dall’altra la partecipazione a un cortometraggio animato dei My Chemical Romance. Due modi diversi di stare sulla scena, ma coerenti con il percorso di un’artista che negli ultimi anni ha scelto di muoversi su più fronti.

L’EP raccoglie cinque canzoni registrate il 4 giugno 2026 al Madison Square Garden di New York, durante una delle date del “Lost Weekend Tour”. Quella sera Bridgers aveva annunciato lo show con due giorni di preavviso, biglietti a 1 dollaro e una regola ferrea: telefoni sigillati all’ingresso. L’EP include i brani “Lost Boys”, “Kill Me”, “I Can’t Wait”, “Other Plans” e una versione estesa di “Long Lost Weekend”.

La scelta di Tidal non è casuale. La piattaforma ha dichiarato che questa uscita rappresenta un nuovo corso: “Aiutare gli artisti a vendere direttamente ai fan lavori esclusivi e merchandise, senza commissioni di piattaforma oltre alle spese di gestione della carta di credito”. L’EP è acquistabile a 5,99 dollari, anche senza abbonamento.

Sempre il 28 ottobre è arrivato “Prelude To The End”, cortometraggio animato realizzato dai My Chemical Romance con la visual artist Lauren Tsai. Il film nasce come accompagnamento alla ristampa del ventesimo anniversario di “The Black Parade”, uscita la settimana scorsa .

La storia segue Astrid, una ragazza che studia in un collegio del New England invaso dai rifiuti. Cercando un quaderno di schizzi a cui tiene, finisce nel condotto della spazzatura e si ritrova in un mondo inquietante popolato da vecchie idee che prendono vita Tsai presta la voce ad Astrid, Billie Eilish a una sua amica stretta, Bridgers a sua sorella. Hideo Kojima, il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding, interpreta il Professor, mentre John C. McGinley dà voce al Preside.

Il corto include una registrazione dal vivo del “Flying River, Violin Concerto” di Pascal Dusapin, eseguita dalla Utopia Orchestra diretta da Giuseppe Mengoli. La proiezione è prevista durante le due date dei My Chemical Romance all’Hollywood Bowl del 30 e 31 ottobre, ultime tappe della residency di cinque serate a Los Angeles .

Per Bridgers, il 2026 è stato un anno denso. Dopo “Lost Weekend” di agosto, il tour più ampio della sua carriera e ora questi due progetti, la sensazione è che stia usando formati diversi per fare la stessa cosa: mantenere il controllo su come la sua musica arriva al pubblico. Che sia un EP venduto direttamente su Tidal o una voce in un corto animato, il principio resta lo stesso.



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