Il trio synth-pop scozzese torna il 22 gennaio 2027 con il primo disco dopo “Screen Violence”. Undici canzoni scritte e registrate a Glasgow in intense sessioni di tre settimane, tra riferimenti alla cultura britannica e scozzese e un approccio sonoro meno elettronico e più organico. Il tour tocca Nord America, Regno Unito e Irlanda, ma l’Italia per ora non è in calendario.



I Chvrches hanno annunciato il loro quinto album in studio. Si intitola “All The King’s Men” e uscirà il 22 gennaio 2027 per Futures Music Group. È il primo disco della band scozzese dopo “Screen Violence” del 2021, e arriva dopo una pausa che Lauren Mayberry, Iain Cook e Martin Doherty avevano preso al termine del tour del 2023.

Ad anticipare l’album c’è “Roses”, il singolo pubblicato a settembre, e “Overthinker” pubblicato l’altro ieri. Il pezzo segna un cambio di rotta rispetto al passato recente della band: più ruvido, con un basso industriale in apertura e un testo che guarda alla situazione politica britannica con una melodia della tradizione folk inglese.

Per questo album i Chvrches si sono riuniti a Glasgow per diverse sessioni da tre settimane ciascuna, sperimentando senza la pressione della sala d’incisione tradizionale. Il risultato sono undici tracce che esplorano la cultura e la storia britannica e scozzese, temi che il trio ha iniziato ad approfondire dopo anni trascorsi negli Stati Uniti.

Martin Doherty ha raccontato che l’ispirazione è arrivata anche dai suoi ritorni in Scozia per stare con la madre, e dai registi come Ken Loach e artisti come Massive Attack e Siouxsie & The Banshees, che non hanno mai evitato di affrontare questioni sociali. Iain Cook, dal canto suo, ha iniziato ad allontanarsi dall’elettronica per abbracciare strumenti acustici, influenzato da Nick Drake, Bert Jansch e Incredible String Band.

Mayberry ha spiegato così il senso di questo ritorno: “Questa è la pausa più lunga che abbiamo mai preso tra un album e l’altro, e quando ci siamo ritrovati per scrivere nuova musica volevamo spingerci davvero e non ripercorrere terreni già battuti. Penso che ci siamo riusciti. Sembra la visione più coerente che abbiamo avuto come band”.

Il tour partirà il 13 febbraio 2027 da Filadelfia e attraverserà gli Stati Uniti e il Canada fino a metà marzo, con date a Brooklyn, Chicago, Vancouver, Seattle, Oakland, Los Angeles e Phoenix, tra le altre . La parte europea prenderà il via il 23 aprile da Glasgow e toccherà Aberdeen, Dundee, Dublino, Manchester, Birmingham, Bristol e Norwich, per chiudersi il 6 maggio alla O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra

Al momento non ci sono date italiane in calendario. Considerando che il tour si concentra su Nord America e isole britanniche, è possibile che nuove date europee vengano aggiunte in un secondo momento, ma per ora non ci sono conferme in tal senso.



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Foto credit: Jody Evans