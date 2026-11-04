Il disco omonimo esce il 13 novembre per In My Room. E’ il primo lavoro di Trentemøller con voci su ogni traccia, con ospiti tra cui Sakura, Anika, Jonas Bjerre dei Mew, Midwife e Emma Acs. Il tour europeo del 2027 farà tappa anche a Londra l’11 marzo.



Anders Trentemøller ha pubblicato “Your Love Walks Alone”, il terzo estratto dal suo prossimo album omonimo, in uscita il 13 novembre per la sua etichetta In My Room . Il brano vede la partecipazione vocale e chitarristica di Sune Rose Wagner dei The Raveonettes, ed è descritto come una ballata elettronica costruita su strati di distorsione industriale.

Non è la prima volta che i due danesi lavorano insieme. Wagner aveva già cantato in “Deceive”, brano contenuto in “Lost” del 2013. Trentemøller ha spiegato come è nata questa nuova collaborazione: “Da quando Sune ha cantato in ‘Deceive’, avevamo parlato di fare un’altra canzone insieme. Questa volta avevo uno strumentale che sembrava adatto alla sua voce, così gliel’ho mandato. Gli è piaciuto, e in tempi rapidi mi ha restituito una parte vocale inconfondibilmente sua”.

Wagner, dal canto suo, ha descritto il testo come “una rappresentazione dell’amore puro che si spegne lentamente e di come ti colpisce nei momenti in cui realizzi di essere sostituito”.

“Trentemøller” è il primo disco della carriera del producer danese in cui tutte le tracce hanno una voce. Oltre a Wagner, gli ospiti includono Sakura (già presente in “Swerve”), Anika, Jonas Bjerre dei Mew (in “Terrified”), Midwife, il duo Tan Cologne e la cantante danese Emma Acs, che ora fa parte anche della band dal vivo.

Il disco è stato realizzato quasi interamente a distanza: nessuno dei cantanti è passato dallo studio di Trentemøller, e la maggior parte delle voci è stata registrata a casa . Il risultato, secondo le anticipazioni, alterna esplosioni di rumore chitarristico a momenti di dream-pop e shoegaze.

Nel 2027 Trentemøller porterà il disco in tournée europea, esibendosi per la prima volta dal vivo con l’intero album, dalla prima all’ultima traccia . Il calendario include Berlino, Monaco, Parigi, due serate a Bruxelles, Lussemburgo, Amsterdam, Londra e Colonia, per poi chiudere a Copenaghen il 20 marzo.

La data londinese è fissata per l’11 marzo all’Electric Ballroom. Al momento non risultano date italiane in calendario.



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