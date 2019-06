Il tempo scorre veloce, sembrava che fosse trascorso qualche mese dalla pubblicazione di “Monument Builders” e invece andando ad adocchiare bene la data di rilascio di quel disco si scorge un perentorio novembre 2016.

A quasi tre anni di distanza quindi, il compositore di Vancouver Scott Morgan meglio conosciuto come Loscil ha annunciato il suo dodicesimo album in studio intitolato “Equivalents“, ispirato dall’artista statunitense Alfred Stieglitz e dalle sue tecniche fotografie che rappresentavano l’astrazione delle nuvole su caratteristiche tele di fumo e shadowplay, da qui il riferimento all’idea di Stieglitz secondo cui le immagini che traeva erano direttamente equivalenti al suo stato mentale.

La release date è stata stabilita per il 16 agosto, forse non il periodo più felicissimo per certa musica ambient. Naturalmente questa nuova produzione sarà edita dalla label di Chicago Kranky Records, così come ormai dal 2001 dai tempi dell’album “Triple Point”.

www.kranky.net

Autore: Luigi Ferrara

Loscil – “Equivalents” – Tracklist

01. Equivalent 1

02. Equivalent 3

03. Equivalent 6

04. Equivalent 5

05. Equivalent 2

06. Equivalent 8

07. Equivalent 7

08. Equivalent 4