Torna la band di Manchester per tre imperdibili date italiane per il 21° anniversario del celebre debut album. I Lamb faranno tre tappe italiane, di seguito i dettagli: 08 novembre – Circolo Magnolia, Milano; 09 novembre – Locomotiv, Bologna e 10 novembre – Auditorium Parco della Musica, Roma.

Il tour, che partirà a settembre e che porterà la band in Europa fino in Russia, arriverà in Italia il prossimo novembre per tre tappe esclusive, celebrerà il loro primo, omonimo, album che li fece conoscere a livello mondiale.

Era il 1996 quando i Lamb presentarono il primo lavoro edito dalla per Fontana Records. Con il singolo Gorecki, inserito nella colonna sonora del film Moulin Rouge, negli spot Guinnes, nel videogioco Tomb Rider ed entrato a pieno merito nei primi trenta posti della UK chart, i Lamb superano i confini dell’Inghilterra e preparano il terreno per Fear of Fours (Polygram Records), album che li consacra al grande pubblico.

Trip Hop, folk, drum and bass, sperimentazioni e songwriting si fondono nelle due anime della band, il produttore Andy Barlow e la cantautrice Lou Rodhes, autori di sei album in studio ed entrambi impegnati in progetti solisti di indubbia qualità fin dal 2004, con collaborazioni del calibro di Damien Rice (Back To Beginning).

Dopo la reunion e i due ultimi 5 (2011) e Backspace Unwind (2014), i Lamb tornano in tour per celebrare il 21° anno dal loro debutto. Un live imperdibile, per gli amanti di Tricky, Laika e Morcheeba, del post trip hop venato di techno alla Chemical Brothers, della sensualità di Goldfrapp e dell’intensità dei Royksopp.

