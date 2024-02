Charlyn Marie “Chan” Marshall meglio conosciuta come Cat Power porta in Italia il live del suo nuovo album dal vivo:”Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert” pubblicato lo scorso 10 novembre via Domino Recording Co. e che abbiamo recensito qui.

L’artista american si esibirà il 5 luglio a Gardone Riviera (Bs) per il Tener-A-Mente festival (biglietti: 52,00€, 43,00€ + d.p.), il 6 luglio a Bologna per il Sequoie Park (Poltronissima: 56,00€ + d.p., Poltrona Gold: 50,00€ + d.p., Poltrona Silver: 43,00€ + d.p. Platea Non Numerata: 30,00€ + d.p.) e il 7 luglio a Roma nell’ambito del Rock In Roma presso la Cavea Ennio Morricone dell’Auditorium parco della Musica (Parterre: 50,00€ + d.p., Parterre laterale: 45,00€ + d.p., Tribuna centrale: 40,00€ + d.p., Tribuna mediana: 35,00€ + d.p., Tribuna Laterale: 32,00€ + d.p., Tribuna Alta: 30,00€ + d.p.).



Nell’album “Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert”, la Chan Marshall si è avvicinata ad ogni brano della scaletta con un profondo rispetto e una sincera comprensione della natura delicata dell’interpretazione delle canzoni. “Quando qualcuno esegue una cover di una canzone che ami, c’è il potenziale che ti regalino qualcosa di indelebile a causa del loro modo di eseguirla, della loro voce, del modo in cui percuotono o canticchiano una particolare linea“, spiega Marshall. “Una canzone cambia quando qualcun altro la interpreta, che si stiano sforzando di rimanere fedeli alla versione originale o meno.” Nonostante l’ansia prima dello spettacolo, come ammette Marshall dicendo “avevo paura di affrontare l’intero concerto, ma solo perché si ha paura di qualcosa non significa che non andrà bene“, un certo senso di devozione l’ha accompagnata per tutta la serata. “avevo e ho ancora un profondo rispetto per l’uomo che ha creato così tante canzoni che hanno contribuito a sviluppare il pensiero consapevole in milioni di persone, plasmando il modo in cui vedono il mondo“, afferma e poi conclude Marshall. “Quindi, anche se le mie mani tremavano così tanto che dovevo tenerle nelle tasche, provavo un autentico senso di dignità. Per me era davvero un onore trovarmi lì.”



