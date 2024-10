Il tour Cornucopia di Björk viene documentato in un libro illustrato di 480 pagine e 313 immagini a colori, stampate in offset HUV e colori fluorescenti su carta lucida. L’uscita è prevista per il 15 novembre tramite One Little Independent Records.

Cornucopia: The Book documenta il tour quinquennale della cantante islandese con immagini scattate dal fotografo Santiago Felipe. Un enorme tour multimediale che si conclude con il più classico dei prodotti cartacei che crea un divario, voluto, tra iper tecnologia e classicità.

“Prima di questo tour – dichiara Björk – ho trascorso un decennio lavorando con software audio e video a 360 gradi nella realtà virtuale e nell’animazione, creando Biophilia, il primo album di app, e successivamente Vulnicura come album VR. Sono stata profondamente ispirata dall’idea di un’esperienza completamente immersiva, trascorrere una primavera in un faro islandese, diffondendo l’Utopia in altoparlanti completamente surround. La mia intenzione era quella di portare ciò che avevamo creato per la realtà virtuale del 21° secolo in un teatro del 19° secolo, portandolo dal visore al palco. E questa visione è stata realizzata con 27 tende mobili che catturavano proiezioni su diverse texture e schermi led, creando uno spettacolo animato digitalmente: una moderna lanterna magica per la musica dal vivo. Volevo anche includere strumenti su misura: un’arpa magnetica, un alufone, un flauto dal suono circolare e una camera di riverbero, costruiti appositamente con un architetto del suono per migliorare la versione più intima di una performance a cappella.”



