Il gruppo di Brooklynha annaunciato la pubblicazione di un album live:L’alternative rock duo, formato nell’82 da John Flansburgh e John Linnell, torna a pubblicare dopo l’ultimo album Book del 2021. Beast of Horns inizialmente sarà disponibile in digitale, su CD e vinile attraverso lo store ufficiale della band e i negozi di dischi fisici a partire dal 25 ottobre per poi essere pubblicato ufficialmente con distribuzione totale il giorno 20 dicembre. I fans del gruppo, iscritti al fan club, lo hanno già ricevuto.L’album contiene 13 tracce che mettono in risalto i, una sezione di tre fiati composta da Stan Harrison al sax, Dan Levine al trombone ed eufonio e Mark Pender alla tromba. Sono incluse le registrazioni delle esibizioni dal vivo nel 2022 e nel 2023 con le tracce “Doctor Worm”, “Museum of Idiots” e “The Darlings of Lumberland”.Il gruppo inizierà anche una torunée che toccherà anche l’Europa e precisamente suoneranno, tra il 2 e il 17 novembre prossimi, a Southampton, Cambridge, Londra, Glasgow, Newcastle, Belfast, Dublino, Manchester, Leeds, Nottingham, Bristol e nuovamente a Londra.