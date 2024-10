Giunge alla nona edizione JAZZMI il poderoso festival milanese prodotto da Associazione JAZZMI, Ponderosa Music & Art e Triennale Milano Teatro, in collaborazione con Blue Note Milano e con la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini.

Un cartellone costellato da giganti del jazz tradizionale, avanguardisti d’eccellenza e tante chicche imperdibili. Una rassegna che, quest’anno più che mai, riconferma il suo ruolo di spicco nel panorama dei festival europei per estensione e varietà. Quattro settimane per 28 giorni di eventi con oltre 200 concerti, progetti speciali, presentazioni di film, libri, interviste, approfondimenti, incontri e tavole rotonde, per un evento a 360°.



Attraverso una continua ricerca, JAZZMI offre al suo pubblico uno scorcio diretto sull’incessante contaminazione sonora e il fertile panorama jazz italiano ed internazionale. Un evento che, anno dopo anno, raggiunge parti ancora inesplorate del territorio milanese, trasformando la città nel polo jazz per eccellenza. Un’occasione unica per esplorare le sfumature di un genere musicale in continua evoluzione, spaziando dal classico al contemporaneo, dal mainstream alle sperimentazioni più audaci. Stili e culture differenti convergono in una commistione sonora che trova massima espressione attraverso il jazz di ospiti nazionali ed internazionali, ma anche nella visione di talenti emergenti e giovani band milanesi.

Dai due poli principali Triennale Milano e Blue Note Milano, la programmazione di JAZZMI si diramerà per tutto il perimetro milanese. Dal Volvo Studio Milano ai teatri simbolo della città come Teatro Dal Verme, Teatro Carcano, Teatro Menotti Filippo Perego, Teatro Lirico Giorgio Gaber, Teatro San Babila. Il festival animerà anche luoghi suggestivi come il Conservatorio di Milano, l’Auditorium S. Fedele e Il Centro Culturale di Milano, costruendo un solido connubio con ADI Design Museum, Armani/Silos, Eataly Smeraldo, Cascina Nascosta. Non mancheranno i club, dall’Alcatraz ai Magazzini Generali, passando per Santeria Toscana 31, BIKO Milano, BASE e Arci Bellezza.



In programma troviamo: Kamasi Washington (Off) – Pat Metheny – Stefano Bollani & Iiro Rantala – Calibro 35

Bill Frisell – Seun Kuti & Egypt 80 – Talib Kweli The Amy Winehouse Band – Israel Galván, Miles Davis’ Sketches Of Spain – Eliades Ochoa – Ilhan Ersahin & Baris K – Istanbul Session – Zakir Hussain/Chris Potter/Dave Holland – Peter Erskine – Mike Stern Band – Murubutu & Moon Jazz Band – Michael League & Bill Laurance – The Dave Weckl/Tom Kennedy Project – Richard Bona – Enrico Rava – Spyro Gyra – Fred Wesley & The New Jbs – Adi Oasis – Sungazer – Christian Mcbride – Andrea Motis – Theo Croker – Moor Mother – Alabaster Deplume (nella foto) – Danilo Rea – Nubiyan Twist – Franco D’andrea – Taylor Eigsti Feat. Gretchen Parlato, Casey Abrams & Ben Wendel – Yellowstraps – Billy Cobham & Time Machine Band – Francesco Cavestri Guest Willie Peyote – Bette Smith – Ida Nielsen & The Funkbots – Supermarket – Jeff Lorber Fusion – Groove& – Jazz Campus Orchestra e molti altri.



Scopri il programma e i tutti i suoi dettagli ai seguenti link:

https://jazzmi.it/

https://www.facebook.com/jazzmimilano/

https://www.instagram.com/jazzmimilano/