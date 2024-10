Jack White rende disponibili per lo streaming 13 spettacoli live del “No Name Tour” acquistabili sulla piattaforma di musica live nugs.net.

I concerti selezionati vedono il chitarrista a Columbus, Ann Arbor, Nashville e Detroit, così come molti dei suoi concerti a Washington, DC. o set dei festival in Svezia, Norvegia e Danimarca. Qui la lista completa.

Il “No Name Tour” vede White suonare per lo più in piccoli club con annunci last minute. L’ex chitarrista dei The White Strips ha comunque in calendario alcuni concerti nei festival come il Corona Capital di Città del Messico e il Clockenflap di Hong Kong.

Ma Jack White oltre a suonare dal vivo è attivo con la sua società Third Man che attraverso la sua sussidiaria Hardware

ha prodotto nuovi strumenti musicali. Recentemente ha annunciato un nuovo pedale per il riverbero e ha lanciato una collezione firmata Fender e l’amplificatore Pano Verb, il TripleCaster Telecaster e TripleSonic Acoustasonic Telecaster.



