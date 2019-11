Gli Einstürzende Neubauten tornano con il nuovo album.

Nuovo album e nuovo tour per gli Einstürzende Neubauten! Dopo dodici anni un nuovo album in studio verrà pubblicato dallo storico gruppo tedesco. Ad oggi non si conoscono titolo e label che lo pubblicherà. L’album, che uscirà nel 2020, è annunciato tramite il sito ufficiale del gruppo industrial-noise ed è accompagnato da una seconda notizia: il tour di The Year Of The Rat tour (espressione tipica dell’oroscopo cinese che indica ingenuità e versatilità). Sì perchè contemporaneamente affronteranno anche un nuovo tour europeo che toccherà la Germania, l’Olanda, Portogallo, Austria, Republica Ceca, Danimarca, Lussemburgo, Svizzera, e Inghilterra. “L’album e il tour” – dichiara la band in un comunicato – “segnano la quintessenza della produzione della band, aprendo un’altra porta inattesa in 40 anni di ricerca sonora. In The Year Of The Rat la band non riposa sugli allori al contrario, continua ad esplorare tutto quello che l’universo sonoro ha da offrire, con un occhio al futuro e una giocosità senza limiti”.

Blixa Bargeld, Alexander Hacke, NU Unruh, Jochen Arbeit e Rudi Moser con questo nuovo lavoro, il dodicesimo studio album della loro lunga carriera, festeggeranno anche il 40mo anniversario della loro nascita.

