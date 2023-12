L’album di debutto dei Weezer del 1994, Blue Album, compie 30 anni l’anno prossimo, e Rivers Cuomo ha dichirato che la band ha nuovi piani per festeggiare, inclusa una ristampa ampliata e un tour. “Gli daremo il dovuto rispetto e usciremo con un pacchetto deluxe davvero sorprendente con un mucchio di materiale aggiuntivo e, ovviamente, dovremo fare una sorta di tour epico“.

A giugno del prossimo anno la band sarà in tour nel Regno Unito con gli Smashing Pumpkins e Rivers afferma: “c’è questo spazio vuoto nel nostro calendario per i mesi successivi al tour di giugno, quindi lo terrò d’occhio“.

I Weezer potrebbero non hanno celebrato il 20° anniversario dell’album, ma hanno pubblicato al Blue Album una ristampa deluxe per il suo decimo anniversario nel 2004, e suonato sia Blue Album che l’album Pinkerton per intero in alcuni live del 2010.



