In questo 2023, oramai agli sgoccioli, i Vampire Weekend hanno pubblicato un album live solo in vinile, Frog on the Bass Drum Vol. 01, contenente le canzoni suonate durante il tour a Indianapolis nel giugno 2019. Inclusa nell’LP c’era una newsletter con un aggiornamento della band da parte del batterista Chris Tomson, che ha informava: “Ezra [Koenig] ha preso una lezione di canto raga con Terry Riley nelle zone rurali del Giappone e ha scritto quelle che considera 7 delle sue 10 migliori canzoni di tutti i tempi. Ha anche anticipato: “Novità sugli LP entro la fine dell’anno. È quasi finito e sento che potrebbe essere il nostro miglior album.“

E così che i Vampire Weekend sono in pieno fermento e stanno ora preparando anche l’uscita di Frog on the Bass Drum Vol. 02, riprendendo un concerto di luglio 2019 a Milano.

Il bassista Chris Baio sempre nella fatidica newsletter ha lasciato tracce inecuivocabili circa il nuovo album: “LP5 IS DONE”.

Anche un rappresentante dei Vampire Weekend ha confermato ad alcuni media americani che l’album è completato.

Ezra Koenig (nella foto) invece ha fornito il suo aggiornamento sul seguito del gruppo Father of the Bride durante un’intervista con Mark Hoppus nel 2021, dicendo al cantante dei Blink-182 che aveva registrato in Inghilterra e Los Angeles. “A volte sopravvaluto quanto siamo vicini al disco perché chi lo sa davvero?” Koenig ha aggiunto. “Ma abbiamo quasi un numero di canzoni pari a un album. E, come ben sai, potresti armeggiare con una canzone all’infinito; cambia l’arrangiamento, cambia il testo, qualunque cosa. Ma in questo senso siamo vicini. Non ho idea di quanto tempo ci vorrà per finire, ma ci sentiamo davvero bene con il nuovo materiale.”



I Vampire Weekend hanno suonato in diverse date del festival lo scorso anno e si esibiranno al Primavera Sound di Barcellona il prossimo maggio, altro elemento che ci indica che probabilmente saranno in tour per promuovere il nuovo disco.



