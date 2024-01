I Dry Cleaning l’8 marzo tramite etichetta 4AD pubblicheranno i loro primi due EP, Sweet Princess del 2018 e Boundary Road Snacks and Drinks del 2019, come un unico disco in vinile.

La post punk band inglese ha registrato Sweet Princess nel 2018 con il produttore Kristian Craig Robinson al Total Refreshment Center e solo dopo due mesi suonarono il loro primo concerto dal vivo allo Shacklewell Arms di Dalston (a nord di Londra). Nei mesi successivi arrivarono Boundary Road Snacks and Drinks, così chiamati in omaggio allo spazio prove della band. Il gruppo britannico ha pubblicato il suo primo full lenght New Long Leg nel 2021, seguito da Stumpwork nel 2022.



Il prossimo marzo la band inizierà da Chicago un lungo tour americano che terminerà a New York per poi proseguire in Europa a maggio e toccherà le seguenti città: Glasgow, Newcastle, Birkenhead, Dublino, Leeds, Birmingham, Londra, Rotterdam, Antwerp, Munster, Berlino, Parigi e Madrid. Manca una tappa italiana.



https://drycleaningband.com/

https://drycleaning.bandcamp.com/