Gli Arab Strap tornano a pubblicare nuovo materiale inedito con “I’m totally fine with it 👍don’t give a fuck anymore 👍”, il loro secondo album per l’etichetta dei Mogwai Rock Action Records. Il settimo album del duo scozzese uscirà il 10 maggio 2024.

In concomitanza con l’annuncio del nuovo album, Aidan Moffat e Malcolm Middleton pubblicano il primo singolo “Bliss“, un brano che esemplifica il nuovo corso della band dal punto di vista sonoro. Un brano ‘disco’, con solo un accenno di chitarra, che rappresenta la versione più immediata e vitale degli Arab Strap. Il testo della canzone affronta gli orrori dell’odio online, come dice il cantante Aidan Moffat: “Parla delle donne che vengono terrorizzate online; parla della codardia e del bigottismo. Parla di come ci esponiamo sui social mentre ci nascondiamo da soli a casa. Ma puoi anche ballarlo!”. Il brano è accompagnato da un video diretto dal pluripremiato regista di Glasgow Ains.



