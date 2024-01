Verrà pubblicato il 23 febbraio per la Virgin Music / Universal Music Italia) Altro Che Nuovo Nuovo. L’inedito album live dei CCCP Fedeli alla Linea sarà disponibile in digitale, CD, doppio LP nero e doppio LP crystal da collezione in edizione limitata numerata con una stampa del volantino originale del concerto in formato A4, in esclusiva sullo store online di Universal Music che darà accesso prioritario ad un incontro con la band a Reggio Emilia che ancora non è stato definito.

Intanto la mostra FELICITAZIONI! CCCP – Fedeli alla linea. 1984 – 2024 continua ad avere successo, con venticinquemila presenza nell’ultimo periodo, chiuderà i battenti il 10 marzo. Contemporaneamente la band prosegue con il programma dei talk intitolati Danni Collaterali: critici, giornalisti e intellettuali discutono i temi, l’ideologia e i concetti alla base del gruppo con i suoi protagonisti. Il prossimo appuntamento è per questa sera (giovedì 25 gennaio), alle ore 18.30, presso il Laboratorio Aperto (Chiostri di San Pietro, via Emilia S. Pietro 44/c, Reggio Emilia). Il Corso popolare di chitarra grattugiata sarà tenuto da Riccardo Bertoncelli in dialogo con Massimo Zamboni. Presente anche Danilo Fatur.



La band a fronte di questi successi si è galvanizzata e sta preparando un tour estivo, non molto lungo, con appuntamenti nelle maggiori città italiane ed alcuni festival.



foto di: Guido Harari