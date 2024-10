Per gli LCD Soundsystem non c’è solo un ritorno live, che tra l’altro dura da qualche anno sia sotto forma di residenze che per il recente tour estivo, ma hanno annunciato un nuovo album. Dopo aver fatto ascoltare il nuovo brano “X-Ray Eyes“, mandandolo in onda durante il programma radiofonico di NTS “Soup to Nuts”, arriva la notizia che uscirà un nuovo capitolo discografico, il quinto della loro carriera che si era fermata nel 2017 con American Dream. L’ultimo brano inedito risale invece a due anni fa quando la band pubblicò “New Body Rhumba”. La nuova traccia invece è un banger minimale simile ai primi LCD, con James Murphy che sussurra versi come “I got eyes that can see inside” su un beat disco e synth bleepy bloopy. Restiamo in attesa di altri dettagli circa l’album ma intanto potete ascoltare il nuovo brano andando al podcast di NTS precisamente al minuto 19:59.



Tornando alle molteplici attività live il gruppo ha annunciato da tempo le residenze di Los Angeles che si terranno allo Shrine Expo Hall il 31 ottobre e l’1, 2 e 3 novembre, e poi all’Hollywood Palladium il 7, 8, 9 e 10 novembre.

La residenza di New York sarà al Knockdown Center, con 12 spettacoli in tre weekend: dal 21 al 24 novembre con Poolside; dal 5 all’8 dicembre con Gustaf; e dal 12 al 15 dicembre con Fcukers.

Ma ci sarà anche un ritorno europeo per James Murphy & co. perchè oggi è stata annunciata la loro presenza nel ricchissimo cartellone del Primavera Sound 2025 che si terrà dal 5 al 7 giugno al Parc del Fòrum di Barcellona. Di seguito trovi il programma.



