Si può dire che i primi dischi che comprai di Ty Segall erano accomunati da un “volto” che non si dimentica (si guardino le copertine); si tratta di “Melted” (del 2010) e “Slaughterhouse” (del 2012 e a nome Ty Segall Band), lavori marchiati a fuoco da un garage rock psichedelico, retrò, noise e lo-fi.

Dal suo esordio discografico Ty Segall è artefice di un cospicuo numero di pubblicazioni sia a suo nome che come partecipazioni, tra cui anche l’omonimo disco “Ty Segall” del 2017 prodotto da Steve Albini (con cui Ty Segall collaborerà più volte) o quello a firma congiunta con la Freedom Band per il live “Deforming Lobes” registrato da Albini al Teragram Ballroom di Los Angeles il 26-28 gennaio del 2018, disco in cui spiccano i nove minuti e mezzo della splendida “Warm Hands”, i sette minuti e mezzo di “Love Fuzz” e una “Cherry Red” dei Groundhogs.

Ora Ty Segall ha pubblicato “Chrome” (Drag City).

Messo il vinile sul piatto parte la riuscitissima “Hospital” con i suoi suoni saturi, la sua linea vocale accattivante, il suo cuore rallentato.

Con “Running to Nowhere” il suono si inasprisce e si incupisce, controbilanciato da un cambio ora melodico, ora psichedelico di stile retrò.

Se “Black Paint” vive di reminiscenze anni Novanta, i giri continuano taglienti con “Glass”, anch’essa caratterizzata da un cambio rock psichedelico.

“Play Cowboys”, come suggerisce anche il titolo, è in “odore” di southern rock tanto nell’arpeggio iniziale quanto nel cambio vocale.

Girato il vinile, “Everything You’ve Been” irrompe violenta per mostrare il proprio lato delicato nella linea vocale.

“Let Go” rende il mood da post punk cibernetico con animo rock’n’roll… rock che torna acido e in più hard in “Separation”… per assestarsi su un più puro hard rock nella conclusiva “Chrome”.

Terminato l’ascolto, si può dire che con “Chrome” Ty Segall ha restituito un buon disco di sano rock solido, ruvido, sporco, lo-fi e garage…

Per controbilanciare il minutaggio più breve dei brani di “Chrome”, nel 2026 Ty Segall ha pubblicato anche l’EP “Love Fuzz” contenente le due lunghe esecuzioni “Love Fuzz” di 11:51 minuti e “My Pet Guru” di 14:00 minuti, nonché l’EP live con i The Muggers “Live” “At” “The” “BBC” con registrazioni del 23 giugno 2016 e con una “L.A. Woman” dei The Doors.



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