Progetto dal respiro internazionale, sebbene provengano dalla piccola Val d’Aosta, i Movin’ K di Francesco Epiro nascono dalle ceneri dei Black Riders che già nel 1999 aprirono dal vivo per i Porcupine Tree. Un viaggio che dura da un bel pò dunque e che è arrivato alla quarta tappa con il suo carico di progressive moderno che non lascia i solchi sicuri tracciati dai riff dell’hard rock mainstream o della ricerca melodica a tutti i costi, esaltata dalle vocals di Maria Rita Briganti.

L’alba verso la quale i valdostani vogliono condurci sarà quindi senza dubbio luminosa, ma per scorgerne i primi riflessi bisognerà attraversare radure new age, fredde elettroniche wave alla Young Gods e momenti idealmente funk come già i grandissimi King’s X. Tanta esperienza in Waitin’ 4 The Dawn, e si sente tutta.

autore: A. Giulio Magliulo