In un’intervista al New Yorker Alan Sparhawk dei Low annuncia per il prossimo autunno un album solista, il primo dopo la prematura scomparsa della compagnia, di vita e di band, Mimi Jo Parker avvenuta nel 2022 per un cancro alle ovaie. Sparhawk nel 2021 aveva anche formato, col figlio Curys al basso, i Damien con Marc Gartman alla voce e Owen Mahon alla batteria.

Il disco solista di Sparhawk si intitolerà White Roses, My God e dall’intervista si scopre che: “sarà sperimentale, con improvvisazioni di chitarre e voci dall’intonazione modificata, i synth saranno in sincrono con una drum machine.”

In questi ultimi anni molti artisti hanno reso omaggio alla musica dei Low in occasione della scomparsa di Parker e tra questi di recente ci sono Sharon Van Etten, Perfume Genius e Phoebe Bridgers.

Qui puoi leggere tutta l’intervista.

