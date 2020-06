IDLES, con il nuovo singolo ci introducono al nuovo album. In uscita anche un docu.

Nuovo brano per inglesi IDLES. Con “Mr. Motivator” anticipano l’atteso terzo nuovo album che uscirà entro la fine dell’anno sempre per Partisan records. La canzone raddoppia gli slogan e i commenti sociali che sono diventati la firma della band, ma qui più che mai sono in grado di prendere i cliché e trasformarli in musica complessa e brutalmente rilevante. Guarda il video di accompagnamento con filmati di fan e della band stessa mentre fanno esercizi.

Il frontman Joe Talbot dice della canzone: “Vogliamo iniziare questo viaggio con un mezzo che non solo incapsuli il sentimento dell’album, ma che incoraggi il nostro pubblico a ballare come se nessuno li stesse guardando e ad attraversare questi tempi bui con un machete di due tonnellate di canzone e la più bella comunità di ciarlatani mai assemblata. Let’s go. All is love.”

Con l’album ‘Joy As An Act Of Resistance’ gli IDLES sono stati consacrati tra le miglior band degli ultimi due anni debuttando in top 5 della classifica degli album in UK e suonando dal vivo al Glastonbury, Jools Holland, NPR’s Tiny Desk con sold out in tutto il mondo.

La band è molto attiva anche dal punto di vista documentaristico e “cinematografico” e infatti, dopo aver messo in streaming online il docu-concerto A Beautiful Thing: IDLES Live at Le Bataclan, ha rilasciato il trailer di Don’t Go Gentle: A Film About IDLES. Il film sarà disponibile dall’1 giugno per sole due settimane sul sito della AF Gang, la community di fan degli Idles, al prezzo di 5,99 sterline circa 6,66 euro e potrete vederlo per 48 ore.

