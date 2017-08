Costruitisi una vasta e leale fanbase prima a San Francisco e poi nel mondo, i Primus hanno iniziato la loro carriera nel 1990 con una serie di release che ora sono considerati classici dell’alternative rock.

Dopo tre anni dall’ultimo lavoro discografico il gruppo capitanato da Les Claypool torna con il nono album The Desaturating Seven edito dalla label ATO il prossimo 29 settembre.

Questo è il primo album da Tales from the Punchbowl (1995) a cui hanno partecipato tutti i membri originali dei Primus, oltre Claypool alla voce e al basso, troviamo Larry LaLonde alla chitarra e Tim Alexander alla batteria.

The Desaturating Seven è ispirato ad un libro per bambini degli anni settanta che Claypool leggeva spesso ai suoi figli. Il libro racconta la storia di sette goblin, uno per ogni colore dell’arcobaleno, che cercano di eliminare i colori dal mondo.

“Molti anni fa, quando i miei figli erano solo bambini che correvano in giro creando scompiglio fino a che non arrivava la storia della buona notte, mia moglie ha comprato un libro chiamato “The Rainbow Goblins” di UI De Rico,” racconta Claypool “L’immaginario oscuro e le bellissime illustrazioni mi hanno colpito subito perché ho pensato che fosse ottimo materiale per un album. L’uso dei colori e dell’oscurità nella stesura del testo era convincente e ora, vent’anni dopo, la metafora dell’avidità, della voracità e dell’inganno contro l’unità delle masse è misteriosamente importante. Ho raccontato la mia idea agli altri membri della band e gli è piaciuta. Inoltre, ho realizzato che era il momento che qualcuno riportasse in vita il ‘Goblin Rock’”.

The Desaturated Seven è disponibile in due versioni in vinile – un’edizione limitata desaturata con packaging in bianco e nero e vinile bianco, ed una versione con la copertina colorata e il vinile trasparente con dipinto un arcobaleno.

Durante la loro carriera, i Primus sono andati in tour con alcuni dei nomi più importanti del rock, tra cui Jane’s Addiction, Public Enemy, Rush, U2, e sono stati headliner al terzo Lollapalooza Festival. Attualmente, sono i tour per l’estate con i Clutch e hanno annunciato altre date in autunno negli USA, tra cui uno show di Halloween al Broolkyn Steel di New York.

fonte: com. stampa