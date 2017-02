Nuovamente in Italia. I Deftones tornano dopo appena un anno.

I Deftones sono Chino Moreno (voce, chitarra), Stephen Carpenter (chitarra), Frank Delgado (tastiere, sampling), Abe Cunningham (batteria) e Sergio Vega (basso) e torneranno a suonare in Italia dopo lo straordinario concerto sold out nella primavera scorsa a Trezzo sull’Adda.

I Deftones annunciano una nuova imperdibile data italiana per la prossima primavera: venerdì 21 aprile 2017 al Fabrique di Milano.

Chino Moreno e soci hanno all’attivo otto album che hanno venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo. Per la loro nuova fatica “Gore” (Warner Bros. Records, 2016) si sono avvalsi della collaborazione di Matt Hyde (Slayer, Hatebreed, Porno For Pyros), e Moreno ha definito il disco come il loro migliore album.

Sin dal principio i Deftones, band multiplatino e vincitrice di Grammy Award originaria di Sacramento, hanno dato vita a pezzi in cui rabbia e potenza sonora si miscelano in maniera inedita con elementi psichedelici e di stampo shoegaze e restano tra le band dell’epopea – degli anni 2000 - Crossover-metal tra i più longevi e originali capaci sempre di rinnovarsi.

Venerdì 21 Aprile 2017

Milano, Fabrique – via Gaudenzio Fantoli, 9

Apertura porte h. 20.00 / Inizio concerti h. 21.00

Posto unico in piedi: € 35,00 + prev. / In cassa la sera del concerto: € 40,00