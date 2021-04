Schneider TM approda con un nuovo album su Editions Mego.

Il compositore tedesco Dirk Dresselhaus torna con un nuovo album a nome Schneider TM segnando il suo passaggio all’etichetta austriaca Editions Mego dopo una lunga permanenza nelle file della label di Amburgo Bureau B. Dresselhaus in qualche maniera è una vecchia conoscenza del marchio viennese che negli anni a cavallo tra il 2008 e il 2014 aveva pubblicato ben quattro lavori del duo Angel in collaborazione con Ilpo Vaisanen.

Il nuovo full-lenght è intitolato “The 8 Of Space” ed è costituito appunto da otto tracce orbitanti gli ambienti del pop; un po’ un ritorno al passato per Dresselhaus che negli ultimi tempi, chitarra alla mano, aveva lavorato ad un suono più spostato verso la sperimentazione e la ricerca, complici anche le collaborazioni con le quali l’autore s’è confrontato oltre a qualche progetto un po’ più mirato in seguito del precedente lavoro con questo pseudonimo “Guitar Sounds” (2013), sicuramente più discordante dalla forma canzone.

“The 8 Of Space” è infatti il classico formato di album con tracce allacciate che procedono come capitoli che si sommano in quello che potrebbe essere inquadrato come un “film audio”, con una trama riassumibile ad un paesaggio post-distopico che pone la composizione della realtà nel futuro.

La release date di questo LP è stata stabilita per il prossimo 9 aprile, il mastering è stato curato da Rashad Becker, lo sleeve layout a opera di Stephen O’Malley. La ballerina Tomoko Nakasato ha prestato la sua voce nella traccia ‘Lunar Eclipse’, mentre in rete, a titolo di anteprima, è stato scelto il brano ‘Oh Life’.

www.editionsmego.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo by Henryk Weiffenbach

Schneider TM – “The 8 Of Space” – Tracklist

1. Light & Grace

2. The 8 Of Space

3. Asymmetrische Kryptografie

4. Oh Life

5. Spiral

6. iBot (With A Soul)

7. Lunar Eclipse

8. The Trip (Is The Goal)