Elliott Smith, 25mo anniversario su Kill Rock Stars del suo debut album.

L’omonimo primo album di Elliott Smith uscì il 28 agosto del ’95 via Kill Rock Stars e così la storica indie label americana, per celebrare il 25mo anniversario, il 28 agosto 2020 ri-pubblicherà il debut album del cantautore scomparso prematuramente. L’edizione rimasterizzata sarà deluxe e nel packages ci sarà un disco bonus, con registrazione live datata ’94, che documenta la performance come solista di Smith presso l’Umbra Penumbra, un cafè di Portland. E ancora saranno inclusi un libro di 52 pagine di fotografie mai viste e scattate dal fotografo JJ Gonson, testi scritti a mano e ricordi degli amici e colleghi di Elliott.

Il progetto delle copertine di Elliott Smith:

in vista dell’uscita della ristampa la Kill Rock Stars, con una manciata di artisti, pubblicherà anche le copertine delle canzoni presenti in questo album. Gli artisti confermati finora per il progetto sono Bonny Light Horseman (Anais Mitchell (Hadestown), Eric D. Johnson (Fruit Bats) e Josh Kaufman (Muzz, Bob Weir, Josh Ritter), Marisa Anderson, MAITA, Prateek Kuhad e Califone, con altri da annunciare non appena ariveranno le conferme.

Intanto su Amazon Music potrete trovare e ascoltare la cover di “Needle In The Hay” fatta dai Califone.

https://elliottsmith.co/

ph. credit: JJ Gonson