Pauline Oliveros – “The Wanderers” per la prima volta in ristampa in vinile.

Per la prima volta sarà ristampato in vinile uno degli album più iconici della compositrice americana Pauline Oliveros.

“The Wanderers”, disco pubblicato in origine nel 1984, considerato il gemello del precedente “Accordion & Voice” e reso emblematico dalla copertina in cui la fisarmonicista cavalcava un elefante, rivedrà la luce grazie all’impegno della label statunitense Important Records. Trattasi di un documento assolutamente essenziale del minimalismo della musicista, inevitabile per chi si volesse approcciare alla sua musica.

“The Wanderer” è stato composto nel novembre 1982 appositamente per l’Orchestra di fisarmoniche di Springfield, diretta da Sam Falcetti. Fu eseguita il 27 gennaio 1983 al Marymount Manhattan Theatre. L’orchestra è composta da venti fisarmoniche, due fisarmoniche basse e cinque percussionisti, con Pauline Oliveros come solista e Sam Falcetti alla direzione.

La ristampa sarà disponibile attraverso la label fondata da John Brien dal prossimo 8 luglio in vinile trasparente limitato a duecento copie esclusivamente per Imprec mailorder.

www.importantrecords.com

Autore: Luigi Ferrara

Pauline Oliveros – “The Wanderer” – Tracklist

1. Duo For Accordion & Bandoneon

2. The Wanderer

3. Horse Sings From Cloud