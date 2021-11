Colver – Walk Swim Fly (Autop.)

Colver è l’ultima band nata nel circuito pop belga, meglio noto come Belpop. “Walk Swim Fly” è l’Ep d’esordio del quartetto con cui i quattro si esprimono con un pop molto raffinato utilizzando molto i synth, che ben si intrecciano con chitarra, basso e batteria. “Doing it wrong” è un brano colto con una buona ritmica, mentre in “Welcome Back To Sunny Ghost City”, vengono citati parzialmente gli Eels più orecchiabili miscelandoli con una disco non eccessiva. Con “True Detective” i Colver sono delicatamente rock, mentre in “Bitcoin Billionaire” denunciano l’avidità e i vizi di un’era profondamente travagliata. Un ottimo esordio che sarà molto apprezzato dai cultori del pop ricercato.

https://www.instagram.com/colver_be/

https://www.facebook.com/colverbandbe

autore: Vittorio Lannutti