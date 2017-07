Fleet Foxes, Ferrara sotto le stelle – 03.07.2017

I Fleet Foxes sono la band americana nata a Seattle. Il gruppo è venuto alla ribalta nel 2008 con l’uscita del suo secondo EP, “Sun Giant”, e il suo primo, omonimo album “Fleet Foxes” che ha ricevuto recensioni positive dalla maggior parte delle riviste specializzate in America e nel mondo. Celebri per i loro testi raffinati e per le armonie vocali, entrambi i lavori hanno ricevuto elogi della critica e nel Regno Unito l’album di debutto ha conquistato il Disco di Platino. “Helplessness Blues” il loro secondo album di studio è uscito il 3 maggio 2011 ed è stato nominato Miglior Album Folk ai Grammy Awards 2012. Dopo una pausa di cinque anni, Fleet Foxes sono pronti per il loro ritorno.

Gallery a cura di Cesare Veronesi.