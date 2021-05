Sparks e Todd Rundgren dopo 50 anni di nuovo insieme. Guarda/Ascolta.

Dopo Cinquant’anni gli Sparks si sono riuniti pubblicando un nuovo singolo intitolato “Your Fandango“. La pubblicazione, prevista per il 30 giugno, sarà in formato vinile 7″ e vede nuovamente una collaborazione con il musicista e produttore americano Todd Rundgren. Tra la band di Los Angeles e il producer di Philadelphia già c’è stata una proficua collaborazione nel lontano 1971 quando pubblicarono l’album di debutto degli Sparks. Questa “reunion” per il nuovo singolo collaborativo nasce in occasione particolare, quasi una carrambata: quando Edgar Wright della rivista Mojo ha intervistato Rundgren per il prossimo documentario The Sparks Brothers scopre nella stanza adiacente i fratelli Mael . “Sono stato intervistato per un documentario su Sparks, e quando tutto è finito – racconta Rundgren – , avevano nascosto i fratelli Mael nella stanza accanto, e abbiamo avuto una riunione davanti alla telecamera per la prima volta in quasi 50 anni. “È stato molto divertente, e questo è ciò che ha accelerato questa collaborazione.”

La canzone fa parte di una serie di collaborazioni che Rundgren sta pubblicando e che culminerà nel nuovo album Space Force che include singoli precedenti con il frontman dei Weezer Rivers Cuomo (“Down With The Ship”), l’artista hip hop musulmano Narcy (“Espionage”), e molto altro in arrivo.

Il documentario Sparks Brothers uscirà il 18 giugno. Poco dopo Annette, il film musical Sparks realizzato con il regista Leos Carax, aprirà il Festival di Cannes 2021 (e sarà disponibile su Amazon non molto tempo dopo).

http://allsparks.com/

https://www.facebook.com/sparksofficial