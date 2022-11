Fucked Up, sesto album in arrivo. Ascolta il brano ‘One Day’.

L’hard core band canadese Fucked Up pubblicherà il nuovo album ‘One Day’ il 27 Gennaio per Merge che viene anticipato dal primo omonimo singolo e relativo video. GUARDA https://youtu.be/xs-V906A3aQ

La band di Toronto, guidata dal carismatico cantante Damian Abraham insieme a Jonah Falco, Mike Halienchuck, Sandy Miranda e Josh Zucker, è attiva da oltre venti anni e ha pubblicato 5 album per label di grande prestigio come Matador e Merge.

Il nuovo ‘One Day’ arriva a 4 anni di distanza da ‘Dose Your Dreams’ (Merge – 2018) e quasi quindici da ‘The Chemistry of Common Life’, album che li fece conoscere al grande pubblico e gli valse il Polaris Prize come miglior album canadese.

L’idea del disco – racconta la band – è nata dalla domanda “Cosa faresti se rimanesse un solo giorno da vivere ?” e ha visto Damian Abraham tornare al ruolo di lyricist dopo lo stop preso per il precedente album.

https://www.facebook.com/FUglassboys

https://www.mergerecords.com/news/5790

‘One Day’ tracklist:

01 Found

02 I Think I Might Be Weird

03 Huge New Her

04 Lords of Kensington

05 Broken Little Boys

06 Nothing’s Immortal

07 Falling Right Under

08 One Day

09 Cicada

10 Roar

Info Fucked Up:

