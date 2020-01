Cannibal Corpse, dopo l’arresto del chitarrista lavorano al nuovo album.

“Grazie per tutto il supporto a Red Before Black e a tutti i nostri tour a sostegno del disco“, ha scritto la band sul loro Instagram. “È ora di aprire le cripte e iniziare a lavorare al prossimo record. Continua a supportare il death metal nel nuovo decennio!

Così i Cannibal Corpse, storica band di Buffalo e pionieri del death metal, è tornata a parlare di un prossimo album dopo le disavventure legali del chitarrista Pat O’Brien arrestato alla fine del 2018 per aggressione e furto con scasso mentre la sua casa bruciava. Successivamente è stato accertato che O’Brien possedeva in casa anche un lanciafiamme militare e oltre 80 armi da fuoco e tre teschi.

“Non voglio fare congetture su cosa sarebbe potuto accadere quella notte, ma poteva andare molto peggio per Pat“, ha detto Corpsegrinder, cantante dei Cannibal Corpse, in occasione dell’arresto di O ‘Brrien.

“Lo amiamo. Lo vogliamo di nuovo con noi ma quando l’ho visto in tribunale con il giubbotto anti-suicidio ho pianto. Desideriamo il meglio per lui e lo stiamo solo aspettando. Ha ancora una strada davanti a sé con problemi legali ma questo è fuori dalle nostre decisioni. Lo supportiamo e siamo con lui al 100%“.

Pat O’Brien è stato scarcerato dopo che Erik Rutan degli Hate Eternal ha versato $ 50.000. racimolandoli andando in tournée a favore di O’Brien che nel frattempo affrontava i suoi problemi legali. Non è scontato che tornerà per il nuovo album dei Cannibal Corpse che intanto viene annunciato per il 2020 e le informazioni che si trovano in rete annunciano con titolo omonimo.

http://cannibalcorpse.net/

https://www.facebook.com/cannibalcorpse/