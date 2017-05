Tornati un po’ a sorpresa e dopo un lungo silenzio risalente a fine anni novanta, il duo Porter Ricks formato da Thomas Koner e Andy Mellwig, si è riaffacciato nella mischia lo scorso autunno con lo “Shadow Boat EP” pubblicato via Tresor Records, marchio legato al noto club nei pressi di Berlin Mitte.

L’EP di sole tre tracce aveva fatto ben sperare per un full lenght che infatti si materializzerà il prossimo 9 giugno sempre per la label berlinese e arrecante il titolo “Anguilla Electrica“.

Il nuovo lavoro segue a distanza di ben due decenni i precedenti apprezzati “Biokinetics“, uscito nel 1996 per Chain Reaction (sub-label della Basic Channel) e l’omonimo del 1997, pubblicato per Mille Plateaux, un pò complice il successivo lungo silenzio il duo è stato presto etichettato come band di culto di una indimenticabile stagione della tecno/electronica risalente alla fine del millennio scorso.

Anticipato in rete il singolo ‘Shoal Beat’ seconda traccia di “Anguilla Electica“.

Porter Ricks “Anguilla Electica” – Tracklist

01. Anguilla Electrica

02. Shoal Beat

03. Prismatic Error C

04. Scuba Rondo

05. Port Of Tangency

06. Sandy Ground