In occasione del decimo anniversario del quarto album ‘Music For Men’ i The Gossip si riuniscono per un tour Europeo e Britannico. La band capitanata da Beth Ditto non suona insieme dal lontano 2012. ‘Music For Men’ fu prodotto da Rick Rubin e pubblicato dalla Columbia records. In precedenza i primi due lavori il gruppo di Olympia li pubblicò per le indie label Kill Rock Stars ma è con Standing in the Way of Control, uscito per la Bear Creek Studios e prodotto da Guy Picciotto dei Fugazi, che si fecero conoscere al grande pubblico. Nel 2009 il grande salto che li fece diventare fenomeno pop mentre nel 2012 con “A Joyful Noise” la consacrazione definitiva con una Beth Ditto diventata icona fashion e simbolo LGBT.

Questo il our delle celebrazione che non toccherà l?italia:

04/07 – Herouville Saint Clair, France – Beauregard Festival

05/07 – Cologne, Germany – Palladium

06/07 – Berlin, Germany – Tempodrom

08/07 – Paris, France – Salle Pleyel

12/07 – Lisbon, Portugal – Nos Alive Festival

15/7 – Luxembourg – Den Atelier

16/07 – Amsterdam, The Netherlands – Paradisco

19/07 – Glasgow, UK – SWG3 Galvanizers Yard​

20/07 – Manchester, UK – Academy

21/07 – London, UK – Somerset House

18/8 – Dublin, Ireland – Love Sentation 2019