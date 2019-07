Ezra Furman, a fine agosto nuovo album su Bella Union.

Verrà pubblicato il 30 agosto per Bella Union records “Twelve Nudes” il quinto album di Ezra Furman. Sarà un disco “spiritualmente queer” dichiara Ezra – “sono tempi disperati fatti per canzoni disperate. Ho scritto l’album nell’estate del 2018 ad Oakland, ed era un momento terribile per me; e continua - “una volta che ammetti quanto ti faccia stare male vivere in una società distrutta, puoi cominciare a resistere, e immaginarne una migliore. Questo è il nostro disco punk“. Di seguito potete ascoltare il singolo Calm Down aka I Should Not Be Alone supportato da un video animato curato da Beth Jeans Houghton aka Du Blonde.

https://www.ezrafurman.com

https://www.facebook.com/ezrafurmanmusic/