“Nowhere Now Here”, il decimo album dei giapponesi MONO uscirà il 25 gennaio. Per la band post rock e noise del sol levante la storica pubblicazione per le prestigiose label Temporary Residence Ltd. e Pelagic Records. La nuova pubblicazione coinciderà con il 20 anniversario del gruppo. Ascolta il singolo “After You Comes the Flood”.

